Traian Băsescu nu cedează! Vrea înapoi privilegiile de fost președinte

Traian Băsescu, fost președinte al României, se luptă din greu pentru a-și recupera beneficiile de care a fost privat după ce a fost declarat colaborator al Securității. Recent, Băsescu a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR), cerând schimbarea legii care i-a diminuat drepturile și privilegii de fost șef de stat. În cadrul acestei solicitări, fostul președinte cere reîntoarcerea la drepturile deținute anterior, inclusiv vila de protocol, indemnizația specifică și protecția de care beneficia.

Într-o acțiune care subliniază determinarea sa de a-și recăpăta beneficiile, Băsescu a inițiat și un proces juridic după ce a fost evacuat din vila de protocol care i-a fost alocată. Această evacuare a survenit în contextul în care fostul președinte a fost declarat colaborator al Securității, ceea ce a dus la retragerea unor privilegii și drepturi pe care le avea anterior.

Băsescu argumentează că legea care i-a fost aplicată este neconstituțională și, prin urmare, solicită o revizuire a acesteia de către CCR. Pe 2 august, Judecătoria Sectorului 1 i-a admis cererea și a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legalitatea acestei reglementări care a condus la pierderea beneficiilor sale. În prezent, CCR urmează să analizeze toate argumentele și dovezile prezentate de fostul președinte pentru a decide dacă legea este într-adevăr constituțională sau dacă trebuie să fie modificată.

Traian Băsescu are mai multe conturi curente în diferite monede

Traian Băsescu și-a făcut publică declarația de avere. Potrivit documentului, averea fostului președinte depășește 3 milioane de lei. Este vorba despre conturi bancare în euro, lei și dolari, dar și hârtii de valoare la Ministerul Finanțelor.

Potrivit declarației de avere, fostul președinte are un apartament în București de 184 mp, cumpărat în 2022. El îl deține integral împreună cu soția. Totodată, deține în coproprietate cu soția și un teren de 34 mp, dobândit tot în 2022.

Fostul președinte are și un alt teren de 30 mp, deținut de familie din 2003. Pe lângă acestea, Băsescu a declarat bijuterii în valoare de 60.000 de euro și ceasuri din aur și oțel în valoare de 70.000 de euro, potrivit documentului publicat pe site-ul Autorității Electorale Permanente (ROAEP). Fostul șef de stat are și tablouri cu o valoare totală estimată la 25.000 de euro.

Băsescu are mai multe conturi curente în diferite monede, iar sumele nu sunt deloc mici. În euro, el are conturi la Banca Comercială Română (BCR) și Banca Transilvania. Acestea totalizează sume precum 15.031, 3.425 și 40.733 de euro. În lei, fostul președinte deține sume de aproximativ 66.068 RON și 65.815 RON.

El are și un cont în dolari, unde se află suma de 6.085 USD. Potrivit declarației de avere, fostul șef de stat are deține și hârtii de valoare la Ministerul Finanțelor. Valoarea acestora depășește 3 milioane lei și 750.000 de euro. Pe lângă acestea, el are și acțiuni la Romgaz. Valoarea lor este de 168.625 lei.