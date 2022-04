Traian Băsescu s-a îngrozit după arestarea Elenei Udrea: „Mă aștept la orice”

Așadar, fostul președinte a spus că îi este foarte greu să spună cum va arăta decizia definitivă în cazul fiicei lui, după ce „un complet de cinci judecători de la Înalta Curte a făcut pulbere Constituţia la procesul fiicei mele”.

„Cert este că începând cu fratele meu, cu nepotul meu şi cu fiica mea totul se bazează pe fapte dovedite, ci pe declarații ale altora. La Ioana, DNA l-a echipat pe omul cu care dormea în pat, l-au trimis să provoace şi au făcut un dosar. Mai mult ce să spun, sper. Vin din amploaiați de la CJUE care spun că Constituţia noastră nu face doi bani, păi să vă aşteptaţi la orice interpretare. Am fost 10 ani în Consiliul European.

Când se întrunea o majoritate ce nu convenea Germaniei, cancelarii spuneau că nu pot vota, până nu este consultată Curtea Constituțională de la Karlsruhe, care bloca orice decizie până nu se pronunța curtea. Niciodată Germania nu a acceptat ca deciziile Consiliului European să fie impus statelor fără consultarea Curților Constituționale. Azi, o decizie a Curții Europene de Justiție face pulbere CCR. Acea Comisie este dominată de Germania, care, prin oamenii numiți acolo încearcă să calce în picioare statele. Și se găsesc lichele care să pună CCR sub CJUE.

Polonia a rejectat un astfel de mecanism! Şi, reţineţi, eu nu vorbesc nici de fiica mea, nici de cazul Elena Udrea, vorbesc de ţara mea! Constituţia este adoptată prin referendum al poporului român, deciziile CJUE sunt făcute de nişte funcţionari”, a declarat Traian Băsescu pentru romaniatv.net

Ce spune fostul președinte despre dezvăluirile lui Rudel Obreja?

De asemenea, Băsescu a comentat și dezvăluirile lui Rudel Obrej, care a declarat că DNA i-a cerut să-l toarne pe fostul preşedinte.

„Toată lumea voia un denunț la adresa lui Băsescu. Avem o realitate care multora nu le place, eu nu am lăsat România într-o zonă gri în anii mei de mandat, şi cu Occidentul, şi cu Rusia, hai să sugem şi la o ţâţă, şi la alta. Eu am avut grijă să avem o direcţie ireversibilă politic. Dar a fost o modă să existe un denunț pe numele lui Traian Băsescu”, a spus fostul președinte.

Băsescu critică teoria statului paralel

Acesta a criticat și „teoria statului paralel creat de Băsescu”, punctând faptul că au trecut 8 ani de când nu mai este președinte.

„Tot văd teoria statului paralel creat de Băsescu. Eu nu cred aşa ceva, nu am spus niciodată despre aşa ceva. Spre exemplu, și azi, când e un eveniment, că e vorba de Elena Udrea sau altul, se vorbește de statul pe care l-a creat Băsescu. Sunt 8 ani de când nu mai sunt președinte. Vreau să aflu o singură lege inspirată de mine. Tot pachetul de legi ale Justiției a fost creat de marii profesori de drept români, asistați de specialiști de la Banca Mondială și UE. Nu am modificat niciun cuvânt din aceste legi, atunci când ele au venit la mine la promulgare. Am crezut în ce au făcut UE și Banca Mondială, alături de specialiștii noștri.

La începutul mandatului meu am sesizat că serviciile secrete sunt o vulnerabilitate. În 2007 am trimis un pachet de legi al serviciilor de informații, pachet însușit de guvern și votat în Parlament. Azi, legile care vizează demilitarizarea serviciilor stau în sertarele de la Comisiile de specialitate din Parlament. Au fost dezvoltate de MI 6 și MI5. Nu s-a mișcat niciun parlamentar din comisii, până acum, să promoveze aceste legi. Eu nu știu, dar erau legi făcute după legi britanice”, a completat Traian Băsescu.