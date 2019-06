„România, un eşec de mari proporţii la ONU ! Estonia are o populaţie de 1,3 milioane locuitori. România are o populaţie de 22 milioane locuitori.

Azi la ONU, România şi Estonia au fost în competiţie, în Adunarea Generală, pentru obţinerea unui loc pentru o perioadă de doi ani în Consiliul de Securitate al ONU . Rezultatul ? Catastrofal!

România 57 voturi. Estonia 138 voturi. România a primit factura unei politici externe abulice, fără orizont, fără consistenţă, fără inteligenţă şi mai ales, fără respect pentru interesul naţional. O politică externă care ar fi mai puţin distructivă pentru România şi dacă ar fi fost condusă de nişte TRĂDĂTORI DE ŢARĂ.

Am pierdut votul ţărilor arabe urmare a aventurii cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Nu am avut votul statelor membre UE şi NATO datorită accentelor antieuropene şi antioccidentale din discursurile lui Dragnea, Tăriceanu, Dăncilă. Nu am avut votul aliaţilor tradiţionali datorită incompetenţei şi a inactivităţii lui Meleşcanu.

Votul de astăzi de la ONU este măsura exactă a respectului de care se mai bucură România pe plan internaţional. Şi totuşi…Preşedintele României este titularul politicii externe. Doar demisia sau azvârlirea lui Meleşcanu din guvern nu este suficientă. Ceva este rău şi antinaţional în politica noastră externă”, a scris Traian Băsescu pe pagina de Facebook.

