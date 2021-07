Robert Downey Sr., actor, regizor și tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit, potrivit New York Post. Acesta avea vârsta de 85 de ani.

Robert Downey Sr. a decedat în somn, miercuri, la casa sa din New York, , a anunțat soția sa, potrivit The Sun. Luna trecută a împlinit 85 de ani.

Cunoscut pentru rolurile din filme precum „Boogie Nights”, „Magnolia” și „To Live and Die in LA”, Downey Sr. lupta cu maladia Parkinson de peste 5 ani.

Tatăl vedetelor Robert Downey Jr. și Allyson Downey, Robert Downey Sr., regizor, scriitor și producător, s-a ținut departe presă pentru a-și proteja faimoșii copii. Dar în 2001, când fiul său nominalizat la Oscar se confrunta cu acuzații de cocaină, Downey Sr. a dat un interviu pentru The Post despre problemele de la Hollywood. „Viața este prea ușoară când ești vedetă de film. Oamenii vor face orice vrei și îți vor aduce tot ce vrei ”, a spus el pentru The Post. „Hollywood-ul este un loc oribil”.

Viața lui Robert Downey Sr

Robert Downey Sr., pe numele adevărat Robert John Elias Jr., a fost actor, care s-a născut la data de 24.06.1935, în New York City. Downey a fost fiul lui Elizabeth (McLoughlin), un model, și Robert Elias, care a lucrat în managementul hotelier.

A luat numele de familie al tatălui său vitreg, James Downey, când s-a înscris în armată.Tatăl său era de origine evreiască lituaniană, în timp ce mama lui era jumătate de origine irlandeză și jumătate de origine ungară evreiască.

Robert Downey Sr. a servit în armată, a jucat baseball în liga minoră, a fost un campion al mănușilor de aur și un dramaturg de pe Broadway, toate înainte de a avea 22 de ani. În 1960, a început să scrie și să regizeze filme cu buget redus, care au câștigat audiență: Balls Bluff -1961, Babo 73 -1964, Chafed Elbows -1966 și No More Excuses -1968.

Putney Swope -1969 a fost primul film regizat de Downey pentru a câștiga popularitate, o satiră devastatoare a Madison Avenue. Filmul a fost printre primele 10 în topul din New York Magazine. Downey a înflorit în lumea filmului laissez-faire din anii 1970, cu filme ireverente ca Pound -1970, unde oamenii caută câini care așteaptă să fie adoptați.

În acest timp a lucrat la proiecte pentru Joseph Papp și Teatrul Public din New York, alegând piesa „Sticks and Bones” a lui David Rabe pentru CBS, Sticks and Bones -1973. Simțul umorului ce îl caracterizează pe Downey este, de asemenea, evident în Moment de moment –1975 și Hugo Pool – 1997 (premieră mondială la Festivalul Sundance din 1997), un film care examinează o zi din viața unei piscine din Hollywood. Rittenhouse Square -2005 a fost prezentat la Festivalul de Film de la Galway și a doua colaborare cu Max L. Raab. El a apărut în filmele: Nopți fierbinți -1997, Magnolia -1999, O altă șansă -2000.

A apărut de două ori în programul The Tonight Show, cu Johnny Carson -1962, The Dick Cavett Show -1968, Angelika -1997, și în alte nenumărate emisiuni de televiziune și radio.

În plus, Downey a fost invitat la festivaluri de film și la universități din întreaga țară. În planul vieții private, el a fost căsătorit cu Elsie Downey, din 1962 până în 1982, când au divorțat.

Sursa foto: Dreamstime