Mai precis, interpreta de muzică populară românească s-a pierdut atunci când a ajuns la aeroportul din Istanbul. Aceasta a amintit de faptul că aeroportul este foarte mare, iar ei i-a fost foarte greu să se descurce.

Saveta Bogdan a avut un drum plin de peripeții

Din fericire, aceasta a cunoscut un domn care s-a oferit să o ajute.

„Aeroportul din Istanbul este foarte mare, mi-a fost foarte greu să mă descurc. Norocul meu a fost că până la urmă am cunoscut un domn, foarte drăguț, m-a ajutat”, a declarat Saveta Bogdan, conform spynews.ro

Interpreta de muzică populară s-a speriat foarte tare

De asemenea, aceasta a spus că s-a speriat foarte tare, însă a avut noroc, deoarece avea pastilele pentru tensiune cu ea. Mai mult, artista a avut parte de mai multe dificultăți și la Chicago.

„A fost un drum cu peripeții! M-am speriat foarte tare, noroc că aveam pastilele pentru tensiune la mine. Am crezut că mor de spaimă, asa ceva nu am mai pățit niciodată. M-am speriat foarte tare, am stat în aer 40 de minute, nu ne lăsau să aterizam la Chicago.

La Chicago nu venea bagajul, a venit bagajul tuturor, al meu nu. Am stat 2 ore și jumătate în aeroport, la un moment dat am crezut că mi-au pierdut bagajul. Când am ajuns era foarte frig și ningea. Fiica mea s-a oprit la cumpărături și a uitat să lase mașina pornită. Când au venit din magazin, m-au găsit congelată”, a mai spus Saveta Bogdan.

Amintim că îndrăgita interpretă călătorește în SUA din când în când, pentru a petrece timp alături de fiica ei și de soțul acesteia.

Saveta Bogdan a lansat acuzații fără precedent la adresa artistului Nicolae Datcu

În altă ordine de idei, Saveta Bogdan a făcut o serie de dezvăluiri despre artistul Nicolae Datcu. Ea l-a acuzat pe acesta că ar fi încercat cu mai mulți ani în urmă să se întâlnească cu o femeie și să o înșele pe soția sa cu care este împreună și acum.

Din păcate pentru cântăreață, aceste acuzații nu l-au încântat deloc pe Nicolae Datcu și chiar dacă o considera până acum prietenă, o va da în judecată pentru aceste afirmații.

„Nu ascultați ceea ce spune doamna Saveta. Poate a fost așa sau poate nu a fost așa, dar ea ca o colegă adevărată cum poate să vină să-ți spună asemenea lucruri la televiziune, la presă. Păi nu dă ea ochii cu mine? O să o dau în judecată pentru lucrurile astea. Dacă era o colegă minunată nu făcea”, a declarat Nicolae Datcu.