Saveta Bogdan este răsfățată de iubitul avocat, care o surprinde cu diverse cadouri. Artista de muzică populară a povestit că iubitul ei are concurență.

Asta deoarece îndrăgita interpretă a fost cerută în căsătorie de un bărbat mult mai tânăr decât ea. Cu toate acestea, Saveta Bogdan nu s-a lăsat impresionată așa ușor și își păstrează fidelitatea față de iubitul său.

Îndrăgita artistă de muzică folclorică va fi ocupată de Ziua Îndrăgostiților. Ea își va face, însă, timp și pentru iubitul ei.

Despre cadourile primite, Saveta Bogdan a dezvăluit că iubitul ei îi aduce frecvent buchete imense de flori. Aceasta a menționat că relația ei este stabilă și că nu umblă pe la alte uși, rămânând fidelă iubitului avocat.

Chiar dacă uneori se ceartă pentru că iubitul său îi aduce prea multe flori, Saveta Bogdan apreciază gestul și își exprimă iubirea și recunoștința față de partenerul său.

Mie îmi plac mult trandafirii roșii, dar l-am certat că și-a dat toți banii pe trandafiri. Am dus și eu la biserică și am umplut biserica de trandafiri. O să-mi aducă și de Ziua Îndrăgostiților, probabil”, a spus ea pentru Fanatik .

“Vine Ziua Îndrăgostiților, o să am spectacol de Dragobete. Eu am avocatul, sunt cu el de mulți ani. Nu umblu eu acum pe la 10 porți, stau cu un singur om. Dar el e cu ale lui, eu sunt cu ale mele, nu prea am eu timp de el. El mi-a adus 45 de trandafiri .

Cu toate acestea, artista nu se lasă impresionată ușor și nu acordă prea multă importanță cadourilor materiale. Consideră că este bogată în lucruri esențiale. Ea preferă să împartă generozitatea ei cu cei mai puțin norocoși, declarând că ar da toți banii primiți drept cadou la săraci.

Saveta Bogdan are planificate evenimente pentru tot restul anului. Unul dintre cele mai așteptate momente este revederea cu fiica sa. Interpreta de muzică populară va pleca din nou în America. Aici își va petrece timpul cu fiica sa și se va dedica pasiunii sale preferate, grădinăritul. Cu toate acestea, Saveta Bogdan nu are intenția să se mute definitiv în Statele Unite, deoarece consideră că meleagurile americane nu sunt pe placul ei.

Artista subliniază că, dacă este sănătoasă, nu îi mai este necesar nimic altceva. Desi a avut probleme de sănătate la dantură luna trecută, acestea s-au rezolvat. Acum, se bucură de o stare bună de sănătate.

Artista Saveta Bogdan a avut parte de un moment mai puțin plăcut la începutul acestui an. În timp ce se întorcea de la un spectacol, a avut un incident și s-a împiedicat. Din fericire, nu s-a lovit.

Cu stilul său caracteristic, artista a privit situația cu umor. Ea a glumit că acesta ar putea fi un semn că va fi măritată în acest an.

„Veneam de la program, era 12 noaptea și mă uitam pe sus, în Centrul Vechi. Și cum mă uitam eu așa, am călcat într-o groapă și am căzut.

Artista a adăugat și o întâmplare în care a fost contactată de un bărbat care a vrut să o cunoască. Cu toate acestea, când a aflat că acesta are 40 de ani, Saveta Bogdan l-a respins amuzată.

Ea a spus că este prea bătrână și că nu are timp pentru astfel de întâlniri, având mereu programul încărcat cu spectacole.

„A spus că vrea să ieșim la o cafea împreună. Eu l-am întrebat ce vârstă are și când mi-a spus că are 40 de ani i-am spus că e prea bătrân. Eu nu am timp de așa ceva, am spectacole mereu.

Plec în Anglia în februarie, apoi am spectacole și în Martie. Încerc să îmi fac timp și pentru mine, seara mai merg la cântări”, a mai spus Saveta Bogdan, conform sursei citate.