Preschimbarea unui buletin a ajuns un calvar pentru bucureștenii din Sectorul 6. Aceștia sunt la capătul răbdării în ceea ce privește situația de la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor.

Nemulțumirea este mare, atât în ceea ce privește cozile de la ghișee, dar și în privința timpului de așteptare pentru preschimbarea actului de identitate.

Preschimbarea de buletin, un calvar în Sectorul 6

Un cetățean a împărtășit experiența sa neplăcută pe un grup al locuitorilor din Sectorul 6, menționând că, deși a fost promovată o modernizare a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor din Sectorul 6, aceasta nu s-a simțit în serviciile oferite.

„In atentia Ciprian Ciucu, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, modernizarea de care vorbiti se rezuma la locatie si mobilier, in rest nimic schimbat, chiar mai rau.

Concret, am depus actele pentru schimbarea CI a sotiei in data de 10.08.2023, am stat la coada 2 ore, iar CI-ul il vom primi candva … Angajatii din acest sediu ne spun ca poate va veni “maine”(am fost deja de 3 ori dupa expirarea termenului). Acestia ne transmit ca termenul de eliberare este de 10 zile lucratoare nu calendaristice (asa cum este afisat in acelasi sediu) si ca ei nu stiu cine a pus acel afis . Oricum au trecut si cele 10 lucratoare…

Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Sector 6, tinem sa va multumim foarte mult pentru ca ne-ati anulat vacanta pentru „luna de miere”, o sa avem niste amintiri de neuitat cu institutia si totodata ne ajutati sa pierdem si dosarul de la PMB pentru tinerii casatoriti.

Ciprian Ciucu, sunt o persoana ce a laudat mereu schimbarile pe care le-ati facut in sector dar aceasta directie inca lucreaza ca acum 20-30 ani, dar in birouri mai frumoase. Profesionalism zero, raspunsuri si ajutor zero…nimeni nu stie nimic legat de eliberarea CI”, a scris un cetăţean nemulţumit pe un grup al locuitorilor din Sectorul 6.

Primăria aruncă vina în curtea MAI

De altfel, autoritățile din sector recunosc existența acestei probleme, primăria Sectorului 6 dă însă vina pe Ministerul de Interne.

Autoritățile din Sectorul 6 au explicat că Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 acționează ca intermediar între cetățeni și Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, care este autoritatea centrală responsabilă pentru producția unui buletin.