Saveta Bogdan, amenințată cu judecata

Invitată în cadrul unei emisiunii la TV, celebra cântăreață Saveta Bogdan a făcut o serie de dezvăluiri despre artistul Nicolae Datcu. Ea l-a acuzat pe acesta că ar fi încercat cu mai mulți ani în urmă să se întâlnească cu o femeie și să o înșele pe soția sa cu care este împreună și acum.

Din păcate pentru cântăreață, aceste acuzații nu l-au încântat deloc pe Nicolae Datcu și chiar dacă o considera până acum prietenă, o va da în judecată pentru aceste afirmații.

„Nu ascultați ceea ce spune doamna Saveta. Poate a fost așa sau poate nu a fost așa, dar ea ca o colegă adevărată cum poate să vină să-ți spună asemenea lucruri la televiziune, la presă. Păi nu dă ea ochii cu mine? O să o dau în judecată pentru lucrurile astea. Dacă era o colegă minunată nu făcea”, a declarat Nicolae Datcu.

Reacție de ultim moment a cântăreței

La rândul ei, Saveta Bogdan a venit rapid cu o replică după amenințările cu judecata. Cântăreața spune că, de fapt, este vorba despre o poveste mai veche scoasă acum în evidență de Nicolae Datcu pentru a fi în centrul atenției.

„Nu are de ce să mă dea în judecată, când nu am făcut glume din astea. Nu am spus nimic rău de el. Este prietenul și colegul meu de o viață. Am râs, am glumit și el a scris la ziar. Eu nu am spus despre el că este cel mai prost cântăreț. De unde? El este colegul meu. Eu nu fac glume de acest fel. Probabil că vrea să vorbească lumea despre el. Altfel nu îmi explic. Face și el glume. Uite ce glume!

Dar de ce tocmai cu mine? E o poveste veche din 2016, o poveste pe care a răscolit-o acum. Să vorbească lumea de el. Așa a vrut el. Dar eu nu am nimic cu el. Să fie sănătos. Lui îi place să vorbească lumea de el… Eu l-am întrebat de ce a făcut asta și mi-a spus: „Tu ești cu cancan-urile. Lasă, să mai vorbească lumea de noi!”. Auzi și tu ce a putut spune!”, a declarat Saveta Bogdan, pentru viva.ro.