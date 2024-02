La 78 de ani, Saveta Bogdan se distinge drept una dintre cele mai vesele artiste din folclorul românesc. Cântăreața demonstrează în mod evident că vârsta este doar o cifră!

Saveta Bogdan trăiește o poveste de dragoste de ceva vreme cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, iar într-un interviu a dezvăluit motivele pentru care nu mai aspiră la căsătorie.

Cunoscuta cântăreață nu a avut niciodată o viață ușoară, în special în ceea ce privește aspectul amoros.

După două căsnicii nereușite, artista se bucură acum de o frumoasă relație de iubire cu partenerul ei. Acesta este avocat și locuiește în străinătate, mai precis, în SUA. Cu toate acestea, Saveta Bogdan a subliniat că nu mai are în plan să ajungă din nou la altar, deși partenerul ei a cerut-o în căsătorie de nenumărate ori.

„Avocatul a vrut de mai multe ori să mă mărit cu el. A vrut de acum 10 ani. Eu am spus că eu de măritat, nu mă mai mărit niciodată! Am fost căsătorită de două ori, îmi ajunge. Nu are rost să mă căsătoresc și a treia oară.

Am avut doi soți, mi-au murit amândoi, nu mai vreau să mă mărit. Iubire nu mai este la vârsta asta, dar există un respect și o obișnuință.

Contează că mă sună mereu, mă întreabă ce fac, se interesează de mine”, a mărturisit artista, potrivit cancan.ro.