Saveta Bogdan se confruntă cu o situație complicată. Îndrăgita interpretă din România spune că nu are parte de căldură în calorifere și a ajuns să facă frigul. Din acest motiv, îi este teamă să nu se îmbolnăvească.

Deoarece are locuința mare, iar căldura în calorifere lipsește, interpreta a ajuns să facă frigul. Din fericire, are un calorifer electric pe care îl mai bagă în priză.

Totuși, nici pe acesta nu-l folosește în exces din cauza facturilor mari.

Anunțul interpretei a venit în contextul în care meteorologii au anunțat temperaturi reci în București. Cerul va avea înnorări temporare, iar probabilitatea de precipitaţii va fi redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă va fi între -6 și -4 grade.

În altă ordine de idei, amintim că interpreta trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Iubitul avocat o surprinde cu diverse cadouri. Despre cadourile primite, Saveta Bogdan a dezvăluit că iubitul ei îi aduce frecvent buchete imense de flori.

Aceasta a menționat că relația ei este stabilă și că nu umblă pe la alte uși, rămânând fidelă iubitului avocat.

Interpreta apreciază gestul și își exprimă iubirea și recunoștința față de partenerul său.

„Vine Ziua Îndrăgostiților, o să am spectacol de Dragobete. Eu am avocatul, sunt cu el de mulți ani. Nu umblu eu acum pe la 10 porți, stau cu un singur om. Dar el e cu ale lui, eu sunt cu ale mele, nu prea am eu timp de el. El mi-a adus 45 de trandafiri.

Mie îmi plac mult trandafirii roșii, dar l-am certat că și-a dat toți banii pe trandafiri. Am dus și eu la biserică și am umplut biserica de trandafiri. O să-mi aducă și de Ziua Îndrăgostiților, probabil”, a spus ea.