Doliu în lumea tenisului!

Fostul jucător de tenis Manuel “Manolo” Santana, unul dintre cei mai importanţi sportivi din Spania, câştigător a patru titluri de Grand Slam, a murit sâmbătă, la 83 de ani. Anunţul a fost făcut de organizatorii turneului de la Madrid, unde Santana a fost preşedinte de onoare.

„Preşedinte de onoare al Mutua Madrid Open, după ce a fost directorul acestuia din 2002, Santana a fost unul dintre cei mai importanţi sportivi din Spania secolului XX, impunându-se ca un pionier prin câştigarea a patru titluri de Grand Slam (Roland Garros 1961, 1964; Wimbledon 1966. US Open 1965) printre alte mari titluri dintr-un palmares legendar. Alături de Ion Tiriac, Santana a fost o parte fundamentală pentru a face ca Madrid să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul tenisului, turneu care în sezonul viitor va sărbători 20 de ani”, se arată în comunicatul turneului Madrid Open.

Manolo Santana a decedat la casa lui din Marbella.

Manolo Santana a avut o relație specială cu Ionuț Țiriac. Cei doi au contribuit la progresul turneului de la Madrid, aducându-l aproape de nivelul competițiilor de Grand Slam. Santana a fost directorul competiției începând cu anul 2002, apoi, odată cu apariția problemelor de sănătate, a devenit președinte onorific.

„Santana. Cum am zis de multe ori în trecut: mii de mulțumiri pentru ce ai făcut pentru țara noastră, ai deschis drumul pentru atâția alții. Mereu ai fost un etalon, un prieten apropiat de toți. Îți vom simți lipsa, Manolo, vei fi mereu unic și special. Multă putere familiei tale în aceste momente. Niciodată nu te vom uita!”, a scris Rafael Nadal.

„Am pierdut o legendă, un om extraordinar și bun. Odihnește-te în pace, Manolo Santana”, a scris şi Simona Halep pe Twitter.

We lost a tennis legend and a great, kind man today. Rest In Peace Manolo Santana 🙏 pic.twitter.com/Gy7vHjfpt8

