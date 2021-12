Tragedie imensă în lumea filmului după ce o celebră vedetă s-a sinucis. Este vorba despre actriţa japoneză Sayka Kanda, care, potrivit presei internaționale, a fost găsită sâmbătă în stare de inconştienţă în curtea interioară a unui hotel din Sapporo.

Potrivit ultimelor informații, actrița s-ar fi aruncat de la etajul 14 al clădirii. Totul s-ar fi întâmplat sâmbătă, în jurul orei 13.00, atunci când Kanda a fost găsită inconștientă în grădina exterioară de la etajul 14 al unui hotel din Chuo Ward, Sapporo.

Actrița a fost ulterior transportată la spital, iar sâmbătă seară, la ora 21.40 a fost confirmat decesul. De menționat este faptul că, sâmbătă, la orele prânzului, actrița urma să joace în musicalul My Fair Lady, în Sapporo, însă nu a mai apărut.

În momentul în care organizatorii au văzut că aceasta nu mai ajunge la spectacol, au decis să o înlocuiască cu o altă actriţă, Manato Asaka. Îngrijoraţi, au alertat apoi autorităţile, iar poliția a percheziționat unitățile de cazare din apropiere și i-a descoperit cadavrul.

De menționat este faptul că Sayka Kanda provine dintr-o familie de artiști. Mama acesteia, Seiko Matsuda este cântăreață, în timp ce tatăl său este de asemenea actor.

Ea a debutat în lumea cinematografiei în 2001, la vârsta de 16 ani, filmând o reclamă. La doar un an distanță, ea a lansat single-ul „De atunci”, lansându-se cu această ocazie şi în lumea muzicii.

Prima apariție pe scenă a avut-o în musicalul „Into the Woods” și a fost activă în principal în musical-uri precum „Peter Pan”, „Les Miserables” și „My Fair Lady”. Și-a diversificat activitatea și în lumea filmului, datorită vocii sale.

Ea a fost cea care a preluat rolul Annei, în versiunea dublată în japoneză a filmului de succes „Frozen”, de la Disney.

Amintim faptul că aceasta este a doua tragedie din lumea filmului din ultimele zile. Miercuri, pe 15 decembrie, actrița Bridget Hanley, vedeta serialului „Here Come The Brides”, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, informează deadline.com. Se pare că actrița suferea de Alzheimer.

De-a lungul carierei sale cinematografice, ea a jucat în comedii, drame, și filme western care au făcut-o celebră. Bridget Hanley s-a născut în Minneapolis, Minnesota, la 3 februarie 1941 și a fost căsătorită cu E. W. Swackhamer, producător și regizor la Here Come the Brides. Cei doi au format un cuplu până în 1994, când bărbat a murit.

Rest in Peace @sayakakanda😢, Everyone „fans” always love your personality, your song, your…everythink. You know, you always be my Favorite ‘Female’ Singer Besides @AtoZyoU , @LiSA_OLiVE .Thank You…Thank You pic.twitter.com/cRwFodesox

— RizukiKaguya(リズキ) (@rizuki_kaguya27) December 19, 2021