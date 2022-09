„Am decis să mă întorc în arena politică. Şi asta pentru că vreau să pun în slujba comunităţii albaiuliene toată experienţa şi maturitatea politică dobândite de-a lungul carierei mele. Politicile publice bazate pe evidenţe sunt cele care ar trebui să stea la baza fiecărei decizii.

Am găsit în echipa PNL oameni politici care îmbrăţişează aceeaşi idee, dispuşi să pună comunitatea şi binele acesteia pe agenda de priorităţi. Am credinţa că alături de Partidul Naţional Liberal voi avea şansa de a construi”, a scris luni, pe pagina sa de Facebook, actualul rector al Universității „1 decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Conform declarațiilor lui Breaz, PSD este un partid slab, incoerent și fără strop de logică în decizii

În luna august a anului 2020, Daniel Breaz, fost ministru al Culturii, a demisionat din PSD cu o zi înainte de Congresul partidului.

„Este atât de frumos să ştii unde mergi, să îţi cunoşti direcţia, spunea Samuel Beckett. Îi dau dreptate pentru că mai bine de două decenii am avut o direcţie clară, sub umbrela unor principii şi obiective cu care am rezonat. O cultură organizaţională pe care o înţelegeam şi la construcţia căreia am pus umărul. PSD a fost un partid care avea întipărit în carta fundamentală a valorilor datoria de a servi interesul public.

Iar această dimensiune, corelată cu dorinţa mea – acel „ce mă mână în luptă”, motivaţia personală – m-au determinat să fac pasul spre politică. Şi am crezut că PSD nu va conteni să renunţe la apropierea de cetăţean şi la creionarea politicilor menite să aducă bunăstare în societate. Prezentul mă contrazice într-un mod brutal şi mi-a înfăţişat un PSD slab, incoerent, fără strop de logică în decizii. Un leadership haotic şi distanţat de reprezentarea intereselor cetăţenilor şi a celor care au crezut în acest partid”, a scris atunci Breaz pe Facebook.

„Nu mai pot să accept să fac parte dintr-un partid lipsit de identitate”

Referindu-se la PSD, acesta a precizat că „s-a renunţat la proiecte pentru folosul societăţii şi s-au pus pe masă calcule ale puterii – un semn al disperării care au îndepărtat partidul de idealuri şi obiective înalte”.

„Toate acestea m-au determinat să închei parcursul politic alături de partidul în care am crezut că pot aduce plus valoare în societate. Din păcate, PSD în formula actuală are vocaţia de a ajunge un partid insignifiant pe scena politică.

Lipsit de mentalitatea învingătorului şi cu acute semne de victimizare, cultura organizaţională actuală a privat partidul de elementul esenţial pentru o construcţie sănătoasă: încrederea. Iar această realitate o vedem nu numai noi, cei care am crezut în PSD, ci şi votanţii noştri. Cum să mai aibă, la rândul lor, încredere în noi? Nu mai pot să accept să fac parte dintr-un partid lipsit de identitate, fără principiile în care am crezut şi distanţat, considerabil, de binele societăţii”, afirmă fostul ministru social-democrat.