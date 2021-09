Începând din această toamnă, o importantă vedetă de televiziune din România se va alătura Prima TV.

Este vorba despre Gabriel Coveşeanu, mai binecunoscut drept Cove, care va prezenta emisiunea „Flash Monden”, alături de Diana Bart.

Cove şi Diana vor putea fi văzuţi pe micile ecrane de luni până vineri, dar şi duminică, începând cu ora 19:30.

„Prima TV îşi consolidează echipa cu o nouă achiziţie. Gabriel Coveşeanu (Cove) este cea mai nouă vedetă de televiziune cooptată în proiectul Prima TV al Grupului Clever”, se arată într-un comunicat oficial, potrivit news.ro.

Cove a povestit că se bucură să revină la Prima TV: „Revin cu drag în locul în care m-am simţit atât de bine”. El a mai lucrat la acest post TV în anul 2015, la emisiunea „Mama mea găteşte mai bine”.

Diana Bart spune că şi-a dorit foarte mult să lucreze cu un coleg cu care să simtă din prima chimie, iar asta s-a întâmplat cu Cove. „«Flash Monden» va fi de neratat!”, spune ea.

„Mi-am dorit mult să am un coleg de prezentare cu care să simt din prima chimie, precum a fost cu Cove. Noi am interacţionat în trecut într-o emisiune culinară pe care o prezentam şi am făcut echipă foarte bună. «Flash Monden» va fi de neratat!

Vom avea ştiri mondene, dar într-o nouă prezentare. Frumoşi suntem, carismatici suntem, asa că vom umple cu siguranţă serile telespectatorilor cu multe zâmbete. Sunt convinsă că ne vom completa perfect, deja am avut primele discuţii, am stabilit detalii legate de emisiune şi am pus ţara la cale”, a mărturisit şi Diana Bart.