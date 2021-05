Maria Movileanu este prima soție a lui Cove, iar în urmă cu mai bine de zece ani, aceasta a vorbit despre un eveniment violent din viața ei. Mai exact, aceasta susține că prezentatorul tv era violent, la doar câteva luni după ce aceasta a născut, iar bona fiului lor ar fi asistat la toate aceste altercații.

Fosta soție a lui Cove susține că acesta ar fi lovit-o cu pumnul în timp ce își ținea fiul în brațe, iar deși fanii cred că el nu este un om violent, adevărul este altul.

„Daca la bataia de acum cateva zile, atunci cand Cove m-a lovit cu pumnul in cap fara sa tina cont ca-l tineam in brate pe Bogdan, baiatul nostru, nu am nici un martor, exista totusi o persoana care a asistat la unul dintre actele lui de violenta.

Nimeni n-ar crede ca acest barbat isi poate lovi sotia, care-si tinea copilul in brate, la numai doua luni dupa ce a devenit tata. Si nu s-a intamplat doar o data, ci s-a repetat chiar in prezenta unei persoane straine. Cea care a vazut cum ma batea Cove este chiar bona copilului”, a declarat prima soție a prezentatorului în urmă cu mai bine de zece ani.

De ce și-a lovit Cove soția

Totodată, fosta soție a prezentatorului tv susține că acesta este destul de frustrat, transformând-o și pe ea într-o astfel de persoană. Maria Movileanu susține că la oricare ceartă era jignită și vinovată de orice.

Ea a mai menționat că amândoi s-ar fi certat de mai multe ori, însă nu era nevoie să se ajungă la violență de la doar câteva cuvinte.

„Cove are o problema. Este frustrat, a tinut mortis sa ma ingroape si pe mine si sa ma transforme intr-o frustrata.

Tot ce-mi reprosa el mie erau, de fapt, caracterizari de-ale lui. De fiecare data, pentru fiecare cearta, eu eram vinovata. Recunosc ca ne-am balacarit reciproc, dar in opinia mea nu trebuie sa se ajunga la violenta niciodata”, mai acuza femeia.

Maria Movileanu susține că prezentatorul tv nu și-a cerut scuze niciodată pentru ce a făcut, susținând mereu că a fost provocat. De asemenea, ea a mai adăugat că în viața de zi cu zi, Cove încearcă să-și păstreze imaginea pe care și-a făcut-o, însă în familie este cu totul alt om.

„Niciodata nu si-a cerut scuze dupa ce m-a batut. Spunea doar ca eu l-am provocat. Nu este capabil nici sa conduca o familie, nici sa o tina.

Stiu ca Gabi este mult mai serios in lume si incearca sa-si pastreze imaginea si sa nu si-o strice, daca s-ar fi purtat asa si acasa s-ar fi pastrat si familia”, mai declara la acea vreme Maria Movileanu.