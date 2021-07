Prima TV se pregăteşte să dea lovitură cu o nouă emisiune TV!

Este vorba despre “Destinaţia anului 2021”, emisiune ce va debuta sâmbătă viitoare, pe 17 iulie, şi va fi realizată de Dana Gonţ.

Dana Gonţ este binecunoscută telespectatorilor din România de pe Digi24, unde a lucrat timp de 9 ani şi a realizat emisiunea Bonton, dar şi de pe B1 TV, unde realiza emisiunea muzicală Fan X.

Prima ediţie a emisiunii “Destinaţia anului 2021” va fi difuzată de către Prima TV sâmbătă, 17 iulie, la ora 17:30, potrivit paginademedia.ro.

Ce înseamnă “Destinaţia anului 2021”?

Noul proiect realizat de Dana Gonţ la Prima TV va prezenta şase regiuni ale ţării, care se vor lupta pentru titlul de “Destinaţia anului 2021”.

Două echipe au străbătut, la pas, toate cele şase regiuni şi au filmat acolo peisajele şi oamenii, timp de 14 zile. Cele şase zone care se luptă pentru marele titlu sunt Banatul montan, Iaşiul, Delta Dunării, Brăila, Oradea şi Ţara Maramureşului.

Regiunile vor fi prezentate timp de şapte ediţii, pe rând, iar telespectatorii Prima TV vor avea şansa să-şi voteze favoritele.

“Voi fi vocea episoadelor în care vom explora cele şase zone care au intrat în competiţie şi prezentatoarea galei finale, în care vom desemna, împreună cu publicul şi alţi bloggeri de turism, Destinaţia Anului 2021. Destinaţia anului 2021 este un proiect media inedit de promovare a destinaţiilor turistice din România. Ele au fost alese în urma unei campanii de nominalizări venite din partea publicului ce a mobilizat comunităţile locale şi a adus câteva surprize binevenite, printre ele oraşul Brăila”, spune realizatoarea Dana Gonţ.

Cum se caracterizează Dana Gonţ, pe site-ul propriu?

“În câteva cuvinte sunt jurnalist, realizator și prezentator de televiziune, autor al unor povești pe acest blog, trainer de comunicare, co-fondator al Centrului de Resurse în Comunicare și vorbitor despre politețe la TEDx.

Lucrez în televiziune de la 16 ani și sunt un om pasionat de ceea ce fac. Am studiat Jurnalism, Filosofie, Relații Publice, dar cel mai mult din ceea ce știu am învățat muncind, căutând, întrebând. Am avut şansa unor întâlniri cu oameni care te îmbogăţesc de când îţi spun “Bună ziua”. Sunt unul dintre cei care au ales să rămână în țară, deși nu ascund faptul că regretele îmi dau târcoale uneori. Am avut însă norocul să fac dintr-o pasiune o meserie şi mi se spune deseori că o fac bine.

Cât despre informaţii de CV, m-am angajat în televiziune în 1995, în perioada ”romantică” a acestei meserii, la postul local bucureștean Tv Sigma. De acolo am cele mai frumoase amintiri. În cei 4 ani petrecuți acolo nu am simțit că muncesc nici măcar o zi. Aveam 16 ani și făceam această meserie ghidată de instinct și bun-simț.

În 1998, am obținut o bursă de specializare la Paris, la centrul CIFAP, cel mai important centru de formare a profesioniştilor în audiovizual, din Franţa. În România, mi-am dat licenţa în jurnalism, am absolvit cursurile postuniversitare de relaţii publice şi am devenit trainer autorizat în 2007. Am realizat mulţi ani emisiuni muzicale, Fan X (pe care am şi prezentat-o), pe postul B1, a avut mai bine de 8 ani de existenţă.

Munca mea din spatele camerei este însă mult mai vastă, am lucrat de la producţii complexe, cu formate internaţionale până la emisiuni de film sau reportaj. De la sfârşitul anului 2011 am intrat în echipa Digi24 unde am creat, prezentat și realizat: Bonton, o emisiune despre valori, despre exemplul bun, crâmpeie de istorie, politețe şi eleganţă, repere cărora le ducem dorul.

Iubesc călătoriile, Oamenii, viaţa la ţară şi natura în mai toate formele ei și mai cred în bun-simț și umanitate.”