În plus, ananasul este foarte bogat în nutrienți și este considerat o sursă excelentă de vitamina C, mangan și fibre alimentare. Ca să nu mai spunem că are un conținut scăzut de calorii, așa că este un fruct ideal pentru cei aflați la dietă, potrivit Popsugar.

Când ne este poftă de ceva dulce, primul impuls poate fi să ne îndreptăm spre un baton de ciocolată sau înghețată. Deși aceste alegeri sunt delicioase, nu sunt și foarte sănătoase. O alegere mai bună este ananasul. Iată de ce:

Date nutriționale ale ananasului

Iată care sunt informațiile nutriționale de bază pentru 100 de grame de ananas crud, conform Departamentului pentru Agricultură al SUA. Aceste valori pot varia în funcție de factori precum dimensiunea și maturitatea ananasului.

Informații nutriționale ale ananasului

Calorii 50

Proteină 0,5 g

Grasimi 0,1 g

Carbohidrați 13,1 g

Fibre 1,4 g

Zahăr 9,9 g

Vitamina C 47,8 mg (79% din valoarea zilnică)

Mangan 0,9 mg (45% din valoarea zilnică)

Vitamina B6 0,1 mg (4% din valoarea zilnică)

Vitamina A 58 UI (1% din valoarea zilnică)

De ce este bun pentru sănătate

„Ananasul este un fruct tropical hidratant și delicios”, spune nutriționista Katie Thomson. Zaharurile sale naturale îi conferă un gust dulce delicios, în timp ce gustul ușor acidulat adaugă o aromă răcoritoare. În plus, este un fruct versatil și accesibil și poate fi cumpărat proaspăt, congelat sau conservat. Deoarece este disponibil pe tot parcursul anului, îl puteți folosi pe grătar, în sucuri și într-o mare varietate de mâncăruri dulci sau sărate, spune Thomson. Beneficiile aduse sănătății sunt, de asemenea, numeroase.

Este sățios

Ananasul conține fibre dietetice, care pot ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge și pot promova senzația de sațietate. De fapt, o cană de ananas va acoperi 10% din aportul zilnic de fibre necesare organismului.

Sănătate intestinală

Pe lângă faptul că are o cantitate mare de fibre insolubile, care ajută la deplasarea alimentelor prin tractul digestiv, ananasul conține o enzimă numită bromelaină, o enzimă proteolitică, ajutând la digestie prin descompunerea proteinelor, explică Mezher. Enzima ajută la combaterea balonării și indigestiei și a fost studiată pentru capacitatea de a reduce bolile inflamatorii intestinale.

Risc scăzut de îmbolnăvire

Ananasul conține vitamina C, un nutrient esențial cunoscut pentru proprietățile de stimulare a imunității. „Vitamina C joacă un rol crucial în susținerea funcției imunitare și în protejarea împotriva stresului oxidativ”, spune Thomson. Vitamina C stimulează producția de celule limfocite B și oprește deteriorarea celulelor limfocitelor T. Ca și cum nu ar fi suficient, ananasul este bogat în antioxidanți – în special, flavonoide și compuși fenolici – care luptă împotriva inflamației.

Risc redus de artrită și sinuzită

Mâncând ananas, scăpați de articulațiile dureroase și nasul înfundat. Asta pentru că, pe lângă combaterea problemelor intestinale, s-a descoperit că efectul anti-inflamator al bromelainei ameliorează simptomele artritei și sinuzitei.

Fertilitate

Fructul este asociat cu o fertilitate crescută pentru femeile care încearcă să rămână însărcinate. Ca toate alimentele bogate în nutrienți, ananasul ar putea avea un efect pozitiv asupra sănătății reproducerii.