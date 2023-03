Cel mai recent studiu a analizat efecte diverse pe care cafeaua le are asupra sănătății, iar veștile sunt foarte bune pentru iubitorii de cafea, scrie Washington Post.

Cei care beau cafea fac 1.000 de pași suplimentari zilnic

Cercetarea, publicată în New England Journal of Medicine, a arătat că cafeaua are efecte izbitoare asupra nivelurilor de activitate fizică, determinând oamenii să se miște mai mult, făcând, în medie, 1.000 de pași suplimentari pe zi – un impuls semnificativ al activității, care ar putea explica de ce consumul de cafea a fost mult timp asociat cu o sănătate mai bună. Studiul a găsit, totuși, unele dezavantaje ale cafelei, arătând că oamenii au pierdut aproximativ 36 de minute de somn, pe noapte, în zilele în care au băut cafea.

Cu cât au băut mai multă cafea, cu atât au dormit mai puțin

De asemenea, cu cât au băut mai multă cafea, cu atât au dormit mai puțin. Cercetarea a analizat și cafelei asupra palpitațiilor, care se întâlnesc des la consumatorii de cafea. Studiul a constatat că la bărbații și femeile sănătoși, cafeaua nu a provocat un tip comun de palpitații cunoscut sub numele de contracții atriale premature, chiar dacă unele autorități din domeniul sănătății au avertizat că ar putea fi un efect secundar al consumului de cafea. În schimb, consumul de cafea poate duce la creșterea unui alt tip de palpitație, cunoscută sub numele de contracții ventriculare premature. Aceste bătăi neregulate ale inimii sunt destul de frecvente și benigne. Aproape toată lumea le experimentează ocazional și, deși pot fi deranjante, majoritatea experților spun că nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru oamenii sănătoși.

Cafeaua nu este deloc bună sau deloc rea, are efecte diferite

Descoperirile sugerează că efectele cafelei asupra sănătății sunt complexe. În timp ce cafeaua este benefică și poate reduce riscul unor boli cronice, prelungind durata de viață, poate, de asemenea, să perturbe somnul și poate provoca palpitații ale inimii. „Cafeaua nu este deloc bună sau deloc rea. Ea are efecte diferite”, a spus Gregory M. Marcus, autor al studiului și profesor de medicină la secția de cardiologie a Universității California din San Francisco.

„Acest studiu sugerează că consumul de cafea este aproape sigur în general. Oamenii ar trebui să știe faptul că există aceste efecte fiziologice reale și măsurabile care ar putea, în funcție de individ, să fie dăunătoare sau utile”, a menționat el. În același timp, cercetările privind cafeaua și sănătatea cardiovasculară au fost contradictorii. Studiile timpurii au indicat că ar putea fi dăunătoare inimii, crescând tensiunea arterială, ritmul cardiac și adrenalina, dar și nivelul de colesterol.

Cofeina și pierderea în greutate

Alte studii au arătat că aportul de cofeină este legat de pierderea în greutate și de reducerea indicelui de masă corporală (IMC). Aportul de cofeină poate reduce, astfel, riscul afecțiunilor legate de creșterea în greutate sau de obezitate, cum ar fi diabetul de tip 2 sau bolile cardiovasculare. Cu toate acestea, nu se știe cât de mare este rolul cafeinei în aceste beneficii. Un studiu a descoperit că riscul de diabet de tip 2 a scăzut cu 7% pentru fiecare ceașcă suplimentară de cafea cu cofeină consumată zilnic și cu 6% la o ceașcă de cafea decofeinizată.

Risc mai scăzut de diabet de tip 2

Recent, cercetătorii au investigat efectul predispoziției genetice la niveluri mai mari de cofeină în sânge. Așa au descoperit că o predispoziție genetică la niveluri mai mari de cofeină în sânge este legată de un risc mai scăzut de diabet de tip 2. Studiul a fost publicat în BMJ Medicine.