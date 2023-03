Ce s-a întâmplat cu firmele din România la început de an? Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a venit cu date noi privind firmele care şi-au suspendat activitatea în luna ianuarie a acestui an.

Numărul firmelor ce şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2023, cu peste 30% mai mare faţă de ianuarie 2022

Astfel, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în prima lună a lui 2023 a fost de 1.668, în creştere cu 30,41% comparativ cu prima lună din 2022, indică datele publicate duminică, 19 martie, de către ONRC.

Bucureştiul este lider la acest capitol. Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 212 (număr în creştere cu 120,83% faţă de ianuarie 2022).

După Capitală, regăsim apoi în top judeţele Braşov, cu 83 de firme suspendate (în creştere cu 48,21%), Cluj -71 (plus 26,79%), Maramureş – 68 firme (+112,5%) şi Timiş – 62 (+14,81%).

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, domeniile în care cele mai multe firme au pus lacătul pe uşă

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Giurgiu – 10 (în scădere 23,08% faţă de ianuarie 2022), Tulcea – 11 (plus 120%), Covasna – 12 (plus 71,43%), Brăila – 14 (plus 16,67%) şi Caraş-Severin – 14 (plus 75%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 434 (+10,71%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 179 suspendări (+47,93%) şi informaţii şi comunicaţii – 143 suspendări (+123,44%).

Peste 5.500 de firme, radiate în România în ianuarie 2023

Reamintim că, tot săptămâna aceasta, ONRC a venit şi cu informaţii privind firmele radiate din România în luna ianuarie a acestui an.

Un număr de 5.511 de firme au fost radiate la nivel naţional în ianuarie 2023, cu 4,45% mai multe comparativ cu ianuarie 2022.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 856 (plus 17,58% faţă de ianuarie 2022) şi în judeţele Timiş- 260 (plus 8,79%), Constanţa – 257 (plus 1,98%) şi Cluj – 254 (plus 14,93%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 30 (în scădere cu 3,23% faţă de ianuarie 2022), Giurgiu – 37 (minus 27,45%), Covasna – 43 (plus 2,38%) şi Mehedinţi – 43 (minus 18,87%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 1.440 (minus 1,3% raportat la ianuarie 2022), construcţii – 501 (plus 5,92%%) şi transport şi depozitare – 455 (plus 21,66%).