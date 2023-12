Topul căutărilor Google în 2023

Gigantul tehnologic Google a publicat luni topul căutărilor pe net în 2023. Anul acesta sunt în top momente de neuitat din cultura pop, dar și decesul unor personalități îndrăgite. De asemenea, se regăsesc știri tragice cu repercusiuni la nivel mondial.

Războiul dintre Israel și Hamas a fost în topul tendințelor în materie de știri în 2023, conform datelor globale ale Google. Acesta a fost urmat de interogările legate de submersibilul care a făcut implozie în luna iunie. De asemenea, în top se regăsesc și cutremurele devastatoare din februarie din Turcia și Siria.

Damar Hamlin a fost cea mai importantă persoană care a fost în topul tendințelor de căutare pe Google în acest an. Jucătorul de la Buffalo Bills din NFL, Hamlin a suferit un stop cardiac. El a fost la un pas de moarte pe teren în timpul unui meci din ianuarie. De atunci a reușit însă o revenire spectaculoasă. A urmat actorul Jeremy Renner, care a supraviețuit unui grav accident cu un plug de zăpadă la începutul anului 2023.

Între timp, regretatul Matthew Perry și Tina Turner au condus tendințele de căutare în rândul persoanelor notabile care s-au stins din viață, transmite Time.

În lumea divertismentului, „Barbie” a dominat în acest an tendințele în materie de filme în căutările Google. Acesta a fost urmat de „Oppenheimer” și de thrillerul indian „Jawan”.

În domeniul televiziunii, „The Last of Us”, „Wednesday” și „Ginny and Georgia” au fost primele trei show-uri care au intrat în tendințe în 2023.

Bibimbap, cea mai căutată rețetă în mediul online

Acesta este însă doar vârful aisbergului pentru tendințele globale de căutare pe Google în 2023. Bibimbap a fost cea mai importantă rețetă în trending. Inter Miami CF, „noua casă” a superstarului argentinian de fotbal Lionel Messi, a fost liderul tendințelor Google pentru echipe sportive.

În Statele Unite în mod specific, mulți și-au petrecut anul 2023 întrebându-se de ce ouăle, biletele la Taylor Swift și sticlele de sriracha erau atât de scumpe. De asemenea, „rizz”, numit recent cuvântul anului de către Oxford, a fost lider în ceea ce privește tendințele de căutare a definițiilor de argou.

Puteți găsi mai multe date, inclusiv liste specifice fiecărei țări și tendințe din anii trecuți, în arhiva Google „Year in Search”. Compania spune că a colectat rezultatele căutărilor din 2023 de la 1 ianuarie până la 27 noiembrie.