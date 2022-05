Pincipalul obiectiv al asociației ”Medici pentru România” îl reprezintă contribuirea la îmbunătățirea sistemului medical care astăzi se află în mare suferință.

Din inimă, pentru ceilalți aflați la nevoie

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Alexandru Costache: – În 2021, Asociația Medici pentru România și-a concentrat activitatea, în parte, pe proiecte și campanii care să vină ca un ajutor concret în criza pe care pandemia a declanșat-o în sistemul medical românesc. Și pentru că principalul nostru obiectiv îl reprezintă contribuirea la îmbunătățirea sistemului medical din România, am implementat proiecte și campanii care s-au aliniat acestui obiectiv. În 2021, acestea au fost: campania „Magistrala testării” (prin intermediul căreia am donat mai multor spitale din România teste COVID), proiectul „Vreau acasă” (prin intermediul căruia medicii din Diaspora care își doresc să revină în țară primesc informații, sprijin și consultanță), „Diaspora încurajează vaccinarea” (prin care medici români stabiliți în afara țării, unde rata de vaccinare este ridicată, au transmis românilor mesaje prin care să îi îndemne să se imunizeze) dar si “Vaccinarea la sat” prin care am organizat echipe mobile de medici si asistenti medicale, in parteneriat cu DSP-urile locale am vaccinat oamenii cu mobilitate redusă sau care nu aveau un centru de vaccinare in apropiere și campania ”Din inimă, pentru ceilalți aflați la nevoie” (prin care, în perioada sărbătorilor de iarnă, am ajutat vârstnici și copii din zone defavorizate cu alimente de bază și jucării).

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

A.C: – Cel mai mare proiect din cariera mea ca Președinte Medici pentru România este în desfășurare chiar acum. Este vorba de o campanie care reunește o serie de proiecte – prin intermediul ei, eu și colegii mei ne-am propus ca, în următoriii 5 ani, să reabilităm 5 secții de pediatrie din spitale de stat. Primul proiect din cadrul campaniei îl reprezintă reabilitarea etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Pitești. Acestui spital îi trec pragul anual 30.000 de copii, din 3 județe. #eusuntantonio, ca și următoarele proiecte din campanie, poartă numele unuia dintre copiii internați la etajul pe care îl vom reabilita.

Ținte pentru 2022

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

A.C: – Încă de la începutul acestui an, am lucrat la implementarea și la strângerea de fonduri pentru realizarea lucrărilor de reabilitare din cadrul Spitalului de Pediatrie de la Pitești. Îmi doresc, și voi face tot ce îmi stă în putință, ca acest proiect să fie încheiat până la finalul anului. Tot până la final de 2022 vrem să initiem și cel de-al doilea proiect de reabilitare din cadrul campaniei „Pentru copiii noștri”.

Un alt obiectiv important în 2022 este realizarea Galei Medici pentru România. în cadrul căreia vom premia 10 dintre cele mai dificile și impresionante cazuri tratate de medicii din România în ultimul an. Pentru mine și colegii mei, acest eveniment este un simbol al recunoștinței pentru valorile din domeniul medical autohton și al încrederii în profesionalismul și dedicarea medicilor români.

Dacă în 2020 și 2021 pandemia ne-a determinat să începem implementarea unor proiecte care să ajute punctual la depășirea crizei create de COVID-19, în ultimele săptămâni ne-am îndreptat atenția către oamenii din centrele de refugiați, oameni care au fost nevoiți să lase totul în urmă. Am strâns (și continuăm să strângem) fonduri prin intermediul cărora achiziționăm alimente, produse de igienă, consumabile medicale etc. pe care le donăm acestor centre. Până acum, am donat produse în valoare de peste 500.000 de lei. Sâmbătă, pe 19 martie, am organizat un concert caritabil, care a avut ca locație ARCUB. Prin intermediul lui am reușit să strângem, cu ajutorul co-organizatorilor, al invitaților și participanților 30.000 euro în doar 3 zile.

Pandemia, marea provocare

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

A.C: – Cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat au fost combaterea dezinformarii, in sensul acesta am organizat o serie de webinarii care au avut ca drept scop informarea populatie.

De asemenea, din cauza lipsei predictibilitatii, din ultimii doi, ne-a fost aproape imposibil sa gandim o strategie pe termen lung, fapt ce ne-a obligat sa actionam punctual.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

A.C: – În proiectele și campaniile de până acum ale Asociației nu am avut foarte multe colaborări cu instituții din această zonă. Cu toate acestea, trebuie să menționez faptul că am lucrat și interacționat foarte bine cu echipa de conducere a Spitalului de Pediatrie Pitești, unde desfășurăm primul proiect din cadrul campaniei „Pentru copiii noștri”. Totodată, la concertul caritabil de pe 19 martie am primit susținerea Primăriei Municipiului București care ne-a pus la dispoziție, pro bono, locația evenimentului – ARCUB, Centrul Cultural al Municipiului București.

Trebuie, în același timp, să menționez faptul că, în cadrul proiectului „Vreau acasă”, nu am avut aceeași experiență cu administrațiile locală și centrală. În ciuda faptului că nu am avut interacțiuni directe cu autoritățile care se ocupă de procesul de reintegrare al medicilor români din Diaspora care doresc să se întoarcă în țara, citind legislația și discutând cu medici care au trecut sau trec prin acest proces, ne-am dat seama ca este foarte dificil și că nu este deloc bine pus la punct. În viitor, ne dorim să lucrăm la crearea unui birou în cadrul Ministerului Sănătății dedicat acestei probleme.

Schimbarea nu așteaptă

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

A.C: – Poate sună a clișeu, dar este foarte important să-ți descoperi și să-ți urmezi pasiunea, sa nu pui banii pe primul loc, dacă ești bun în ceea ce faci, banii vor veni negreșit.

De asemenea, este foarte important sa faci un obicei din a citi cât mai mult și din domenii cât mai diverse. Ultimul sfat ar fi sa te înconjori de oameni care iti aduc plus valoare în viață.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

A.C: – După părerea mea, in următorii ani vom asista la o îmbunătățire a serviciilor medicale, și aici mă refer la investiții mai mari în infrastructura spitalelor, dotarea cu aparatura medicala perfomanta, condiții de cazare mai bune în spitale și perfectionarea cadrelor medicale, deci implicit o populație mai sănătoasă.

Totodata, cred ca digitalizarea în sistemul medical se va dezvolta și mai mult, ceea ce am văzut în timpul pandemiei este doar începutul.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

A.C: – Banii trebuie sa fie un mijloc de a te bucura de viață și a face ce-ți place și nu trebuie sa devină un scop în sine. Întotdeauna am spus, degeaba ai bani dacă nu ai timp sa te bucuri de ei, pentru mine echilibrul între munca, viață de familie și timpul de relaxare este o valoare după care îmi ghidez viață.