Aceasta este de mai mulți ani în atenția publicului după participarea la emisiunea „Bravo ai stil”, urmând după aceea mai multe proiecte de succes. Urmându-și pasiunea, aceasta a decis să renunțe la tot pentru a începe o nouă viață în București.

Andreea Străvoiu a răspuns cu mult entuziasm întrebărilor puse de redactorii Capital pentru Top 100 Femei de Succes din România.

Proiecte și provocări

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Andreea Străvoiu: Acord foarte mare atenție proiectelor în care sunt implicată. Pe lângă emisiunea “ROventura”, de la Kanal D2, lucrez pentru colaborări de imagine și caut să dezvolt tot mai mult compania pe care o am. Este micuță, la început de drum, dar cu aspirații mari.

Am deja o echipa formată alături de care caut cele mai bune idei și soluții astfel încât totul sa iasă perfect.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat? Aici ne-ar interesa câteva povești din viața dumneavoastră profesională care s-ar în exemple de urmat pentru cei tineri.

Andreea Străvoiu: Cea mai mare provocare a fost să renunț la tot în urmă cu 6 ani și să încep o viată nouă în București. Am lăsat familie, job, confort, relație și am plecat cu un singur gând: sa îmi împlinesc visul în care nimeni nu credea. Ma bucur că Dumnezeu mi-a luminat calea și astăzi ma bucur de un vis împlinit.

La primul meu job ca reporter, într-o televiziune de știri, îmi amintesc că am intrat cu emoții și fără experiență. Fiecare sarcină pe care o primeam era o provocare și trebuia să depun foarte mult efort ca să o îndeplinesc. De asemenea, o mare provocare a fost să nu renunț, să am răbdare şi să muncesc mai mult după ce dădeam o probă pentru prezentare și nu obțineam postul dorit.

Succesul vine la pachet cu muncă și seriozitate

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Andreea Străvoiu: Implicare și seriozitate. Lucrăm ca o familie, suntem dedicați și ne gândim întotdeauna ca ceea ce facem să fie cea mai bună variantă care există.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Andreea Străvoiu: Eu am două tipuri de program. Unul când sunt la filmări; programul meu începe la ora 9 și de multe ori se termină la ora 21 sau poate mai târziu. Filmăm diferite atracții turistice, stăm de vorba cu oameni pasionați de ceea ce fac și surprindem cele mai frumoase momente din călătorie.

Când sunt acasă, programul se schimbă puțin, dar este la fel de aglomerat. Am o serie de întâlniri pentru a stabili pașii pentru diverse proiecte, mă ocup de paginile mele de socializare, de colaborări etc.

Când descoperi frumusețea României, dar și a televiziunii

Capital: Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Andreea Străvoiu: Pe plan profesional, cea mai mare realizare este succesul de care se bucură emisiunea “ROventura”. De la an la an audiențele cresc, avem din ce în ce mai multe ediții în care ne poziționăm pe prima sau a doua poziție în topul audiențelor.

În plan personal, satisfacția cea mai mare este ca sunt independentă, am realizat tot ce mi-am propus până acum și ușor, ușor se conturează și proiectul meu de suflet.

Capital: C are sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră? Cum v-ați adaptat activitatea?

Andreea Străvoiu: În momentul în care lumea s-a oprit pur și simplu, am crezut că proiectul nostru se va stinge pentru că nu mai puteam călători și practic nu aveam ce să le arătăm oamenilor. Dar pentru că suntem o echipă unită și focusată să dam ce e mai bun, am găsit soluția și ne-am reinventat. Am început să filmăm activitățile pe care le facem când suntem acasă, să vorbim despre ceea ce nu se vedea la televizor și ce se întâmpla în spatele camerelor, lucruri care au fost foarte bine primite.

Cum arată succesul pentru Andreea Străvoiu?

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Andreea Străvoiu: Fără hobby-uri viața nu ar avea farmec. Echitația este o noua și marea mea pasiune. De asemenea, sportul este esențial pentru mine, fie că ajung la sală, merg cu bicicleta sau alerg în jurul blocului; important e sa fac mișcare.

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Andreea Străvoiu: Rețeta de succes pentru mine este sa nu te plafonezi, sa ieși din zona de confort și sa te reinventezi întotdeauna. Evident pasiunea, acțiunea și intențiile bune conduc spre succes.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Andreea Străvoiu: Mă consider o persoană ambițioasă și dornică să scot tot ce e mai bun din ceea ce întreprind, mai mult, îmi place să sprijin oamenii din jurul meu.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Andreea Străvoiu: Succesul vine, dar trebuie să te găsească lucrând!