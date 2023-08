Plină de optimism și umor, Ana-Maria este o prezența inconfundabilă. Aceasta este gazda alături de Bursucu celui mai longeviv și de succes game show din România „Roata Norocului”.

Acesta a răspuns întrebărilor redactorilor de la revista Capital pentru Top 100 Femei de Succes din România.

Viața în televiziune

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Ana-Maria Barnoschi: În prezent, filmăm noi ediții ale proiectului meu de suflet „Roată Norocului”, o emisiune care este în continuare foarte urmărită de telespectatorii Kanal D. Am început un nou proiect în cadrul emisiunii „Teo Show”, o rubrica de TikTok, în cadrul căreia încercăm să reproducem provocările lansate pe celebra platforma de socializare cu invitații pe care ii avem în platou.

Cum spuneam, suntem în toiul filmărilor pentru „Roată Norocului”, sunt în continuare implicată în proiectul pentru „Teo Show” și am început să mă dedic mai mult creării de conținut online. Pe plan personal anul acesta mi-am propus să călătoresc cât mai mult.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat? Aici ne-ar interesa câteva povești din viața dumneavoastră profesională care s-ar în exemple de urmat pentru cei tineri.

Ana-Maria Barnoschi: Televiziunea este un mediu fabulos și tentant, însă trebuie să muncești mult și să înveți în permanență că să ai o carieră de succes în acest domeniu. Dincolo de implicarea această totală, e important să apreciezi oamenii din jurul tău, pentru că succesul nu îl obții de unul singur în acest domeniu. Echipa este foarte importantă. Aici, la Kanal D, am fost mereu înconjurată de oameni extraordinari, profesioniști desăvârșiți, de la care am avut mereu foarte multe de învățat.

Pe ce se clădește succesul?

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Ana-Maria Barnoschi: Kanal D este o mare familie. Și eu și colegii mei venim cu drag la muncă. Atmosfera este una relaxată, chiar dacă se muncește mult cu seriozitate și multă implicare. Cred că asta este rețeta!

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Ana-Maria Barnoschi: Fiecare zi este un nou început, fac mereu alte lucruri, am mereu alte proiecte în mediul online. Ce se aseamănă, sunt zilele în care am filmări, fiind singurele zile în care diminețile le încep cu sesiunile de antrenament, care durează între o ora și jumătate, două, în funcție de setul de exerciții pe care îl am de făcut, apoi merg la filmări unde întru în atmosfera aceea frumoasă, filmăm în regim de live și ne bucurăm cu tot sufletul alături de cei care câștigă la “Roată Norocului”.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Ana-Maria Barnoschi: Pe plan profesional, faptul că lucrez de 12 ani la „Roată Norocului”, o emisiune care a rămas în preferințele publicului. Pe plan personal faptul că am călătorit mai mult și am ajuns într-un punct al vieții mele în care totul este în echilibru.

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Ana-Maria Barnoschi: Perseverență, ambiția și implicarea sunt ingrediente ale succesului.

Pentru ea, munca a fost „asul din mânecă”

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criză medicală în activitatea dumneavoastră? Cum v-ați adaptat activitatea?

Ana-Maria Barnoschi: În lockdown am muncit, am filmat, dar am lucrat în echipa mai restrânsă, respectând toate măsurile de siguranță impuse de autorități.

Un inconvenient major a fost acela că nu am călătorit, date fiind restricțiile.

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Ana-Maria Barnoschi: Am descoperit bucuria de a călători, de a lua contact cu alți oameni, alte culturi, mentalități. De fiecare dată mă întorc din vacanță încărcată pozitiv.

Un alt hobby este sportul, care mă ajută atât fizic, cât și psihic.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Ana-Maria Barnoschi: Sunt o luptătoare, pentru că am muncit foarte mult că să ajung unde sunt, am trecut prin multe încercări, dar niciodată nu m-am dat bătută; mi-am păstrat direcția cea bună.

Capital: Ne puteți indică un dicton care să vă definească?

Ana-Maria Barnoschi: „Norocul îl favorizează pe cel curajos”.