Un ciclon bombă face ravagii în SUA! Se întâmplă o singură dată pe generație. Temperaturile au scăzut subit

Peste 200 de milioane de persoane din aproape toate statele americane se află sub diferite alerte meteo de iarnă, inclusiv pentru vânt rece, gheață și ninsori abundente, în timp ce un sistem uriaș de furtuni de iarnă amenință cu haosul în ceea ce privește călătoriile și cu una dintre cele mai friguroase zile de Crăciun înregistrate vreodată.

Alertele de la o coastă la alta – care afectează aproximativ 60% din populația SUA – se extind până în sudul Floridei, fiind așteptate condiții de viscol în regiunea Marilor Lacuri, până la 5 cm de ploaie și îngheț instantaneu pe coasta de est, precum și rafale de vânt de 100 km pe oră la granița cu Mexicul.

Mii de locuințe au rămas fără curent electric, iar guvernatorii din cel puțin 13 state au elaborat planuri de intervenție în caz de urgență, inclusiv desfășurarea Gărzii Naționale, pentru weekendul de sărbătoare, în condițiile în care zăpada abundentă și gheața au creat condiții rutiere înșelătoare, iar unii șoferi au rămas blocați.

Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a declarat că se așteaptă ca un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de ciclon bombă – o furtună care se întărește rapid și care scade 24 de milibari de presiune în decurs de 24 de ore – să se dezvolte în timp ce se deplasează spre Marile Lacuri vineri.

Ciclonul va pune în pericol călătoriile

Ciclonul, cu o presiune probabil egală cu cea a unui uragan de categoria 2, ar putea aduce căderi de zăpadă de jumătate de inch (1,3 cm) pe oră, a anunțat serviciul meteorologic, ceea ce ar putea duce la „călătorii periculoase, uneori imposibile, pe uscat și pe calea aerului” până la sfârșitul săptămânii de sărbători.

„Furtuna majoră de iarnă în curs de desfășurare va continua să producă zone cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi scăzute care pun în pericol viața până sâmbătă. Dacă călătoriți de sărbători, vă rugăm să fiți extrem de precauți și să fiți atenți la ultimele actualizări”, se arată în comunicat.

„Nu este ca o zi cu zăpadă, când erai copil, este vorba de lucruri serioase”, a declarat joi președintele Joe Biden.

Temperaturile au scăzut brusc

Joi, în Colorado, temperaturile au scăzut de la -22,7 grade Celsius la un minim record, în timp ce Cheyenne, Wyoming, a înregistrat cea mai mare scădere de temperatură într-o oră, coborând de la 43 grade Fahrenheit la 3 grade Fahrenheit în decurs de 30 de minute.

NWS a precizat că temperaturi de -50F până la -70F sunt posibile în weekend în unele părți ale SUA, avertizând că, chiar și în marile zone metropolitane, cum ar fi Des Moines, Iowa, degerăturile ar putea deveni un pericol semnificativ.

Înaintea uneia dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie din acest an, Asociația Americană a Automobilului (AAA) a declarat că peste 112 milioane de persoane au planificat să călătorească la 80 km sau mai mult de acasă între 23 decembrie și 2 ianuarie.

Peste 3.100 de zboruri în interiorul, spre sau dinspre SUA au fost anulate vineri, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware, provocând o nouă confuzie în timp ce călătorii încearcă să ajungă acasă de sărbători. Peste 350.000 de locuințe și întreprinderi au rămas fără curent electric vineri dimineață.

New York a intrat în stare de urgență

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență, afirmând că amenințarea inundațiilor și a blocajelor de gheață care blochează râurile ar „provoca multe pagube în comunitatea noastră”. Guvernatorul din Ohio, Mike DeWine, a numit-o „o situație unică și periculoasă”.

În Georgia, unde sunt prognozate temperaturi de -12 grade Celsius în nord, cu vânt sub zero grade Celsius, guvernatorul Brian Kemp a declarat că statul „se așteaptă la o vreme pe care nu am mai văzut-o de un deceniu sau mai mult”.

Mai mult de jumătate din așa-numitele 48 de state inferioare, din statul Washington până în Florida, se află sub alertă de vreme de iarnă, inclusiv avertizări de răcire a vântului care afectează aproximativ 135 de milioane de persoane, a declarat Ashton Robinson Cook, de la centrul de prognoză al serviciului meteorologic.

Condițiile de călătorie, deja proaste în regiunea Marilor Câmpii, sunt prognozate să se înrăutățească în Midwest și în zona Marilor Lacuri, pe măsură ce frontul rece se deplasează spre est, fiind așteptate peste 30 de centimetri de zăpadă și condiții de polei în unele zone.

Serviciul a adăugat că harta sa meteorologică națională „descrie una dintre cele mai mari extinderi de avertizări și recomandări de vreme de iarnă din toate timpurile”.

Temperaturi minime record în SUA

Vineri au fost prognozate temperaturi minime record în zone întinse din SUA, a avertizat NWS, însoțite de vânturi puternice care ar putea crea răciri periculoase ale vântului în aproape tot centrul și estul țării.

Temperaturile în unele părți din sudul câmpiilor și sud-estul țării ar putea rămâne sub zero grade – cu peste 30 de grade mai puțin decât în mod normal – timp de mai multe zile, a prezis serviciul meteorologic, care a prognozat, de asemenea, ploaie înghețată în unele părți din Oregon și Washington, scrie The Guardian.