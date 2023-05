Datorită evoluării constante a tehnologiei, pe lângă telefoane, televizoare, laptopuri și tot felul de gadgeturi inteligente, și electrocasnicele au intrat în jocul acestei dezvoltări. Acum, există pe piață frigidere smart, cu diferite programe și temperaturi, dar despre asta, în rândurile ce urmează. Tot ce ne dorim este ca dumneavoastră să faceți cea mai potrivită alegere pentru familie și bucătărie, astfel încât să aveți parte de alimente proaspete tot timpul. Vom începe cu diferențele dintre frigiderele clasicele și cele smart.

Frigider clasic vs smart

Frigiderul clasic este un electrocasnic ce păstrează diferite alimente la rece, la o temperatură presetată, constantă. Dar fiindcă gusturile în materie de mâncăruri și preparate speciale au devenit din ce în ce mai diverse, oamenii tind să aleagă un frigider smart, nemaivăzând rostul celui clasic. Pe lângă posibilitatea de a seta temperatura preferată din butoanele de pe ușă și a vedea diferențele pe ecranul digital incorporat, frigiderul smart vine și cu o gamă de programe variate. La ce ne referim când spunem asta? La programele destinate păstrării la rece a cărnurilor, peștelui, vinurilor, mâncărurilor gătite în casă și alimentelor de zi cu zi. Astfel de electrocasnice inteligente vă lasă să alegeți programul potrivit tot din butoanele regăsite pe ușă, pentru a păstra proaspăt orice aliment. O altă funcționalitate a frigiderului smart este alarma de care acesta dispune atunci când ușa rămâne deschisă fără cunoștința dumneavoastră. Din grabă, tuturor ni se mai întâmplă să împingem ușa frigiderului, însă nu suficent de tare încât ea chiar să se închidă. Datorită tehnologiilor avansate programate, acum există electrocasnice care vin cu alarmă împotriva genului acesta de situații. Un frigider smart vă va face viața mai ușoară.

Frigider simplu sau incorporabil

O altă categorie ce ajută să distingeți între frigidere este cea care se referă la înfățișare. Dacă aveți o mobilă specială în bucătărie, în stil scandinav, mediteranean sau chiar rustic/montan și vă doriți să mențineți aceeași temă în toată încăperea, vă recomandăm frigiderul incorporabil. Îl puteți instala în locul unui dulap și chiar și să îi puneți o ușă de mobilier deasupra. Așa, veți reuși să ascundeți electrocasnicul de ochii musafirilor și veți exprima un sentiment de ordine. Pe de altă parte, dacă bucătăria dumneavoastră este una modernă, dar nu are o temă stabilită, ci mai degrabă vine cu accente de inox și aluminiu, vă recomandăm frigiderul simplu. Cele neincorporabile, în modele clasice, sunt o alegere inspirată deoarece vin în culori precum gri sau alb, și se vor potrivi de minune temei de bucătărie contemporană. Puteți chiar să puneți și câțiva magneți pe ușă, pentru un look haios sau pentru a revizita amintiri prin fotografiile cu cei dragi.

Frigidere cu una sau două uși

O ultimă categorie care vă va ajuta să alegeți frigiderul potrivit este numărul de uși pe care vi-l doriți. Amintim din nou modelul de electrocasnic obișnuit, cu o singură ușă. Acesta dispune de compartimente de diverse dimensiuni, precum și congelator, situat fie în partea de sus sau în cea de jos a frigiderului. Cele cu congelatoare situate jos se mai numesc și combine frigorifice, ce lasă mai mult spațiu pentru păstrarea fructelor și legumelor în partea de sus, unde sunt rapid accesibile. Combinele frigorifice încep să apară din ce în ce mai des în bucătăriile românilor datorită faptului că sunt economice din punct de vedere al consumului. Frigiderele cu o singură ușă se găsesc în variante clasice sau smart. Mai există și electrocasnice moderne, cu două uși. Acestea dispun de două tipuri de design-uri: deschidem ușile, și în partea de sus regăsim compartimentele pentru alimente, iar în cea de jos, congelatorul; sau, deschidem ușile, și pe vertical, în partea stângă regăsim frigiderul, iar în dreapta, congelatorul. Varianta din urmă este inspirată din stilul american, model ce a prins popularitate și la noi. Frigiderele cu două uși oferă un spațiu de stocare mai mare și este folositor unei familii numeroase. Tot ce vă mai rămâne de făcut este să răsfoiți și mediul online, pentru a avea o idee mai largă și a vă orienta cât mai inspirat.

Înainte de încheiere, vrem să vă dăm câteva detalii și despre tipul de frigider on the go. Și anume, lada frigorifică. Dacă aveți o casă de vacanță la munte și vă doriți să îi surprindeți pe cei dragi cu un grătar în aer liber, lada frigorifică este cea mai inspirată alegere. Deși este puțin mai dificil de transportat, aceasta funcționează la priză și vă poate păstra la rece cărnurile și băuturile preferate. Este de dimensiuni medii, de obicei albă, și vine cu diverse setări precum fast freezing – tip congelator, sau refrigerator – tip frigider.

Acum ajunși la sfârșit, sperăm că articolul nostru v-a fost de ajutor în alegerea celui mai potrivit tip de frigider pentru familia și bucătăria dumneavoastră. Țineți cont de informațiile aflate și căutați printre modelele din online pentru a ajunge la o decizie finală.