Șoferii români riscă să rămână fără mașini în cazul în care circulă cu vehicule ale căror taloane sunt reținute.

Proiectul pentru modificarea Codului Rutier a fost depus în Parlament. Va produce efecte abia după ce va trece prin ambele camere, iar apoi promulgat de către președintele Klaus Iohannis și publicat în Monitorul Oficial.

De ce este nevoie de o astfel de lege?

Inițiatorul acestuia, deputatul Cristian Ichim, a explicat de ce România are nevoie de o asemenea lege. Acesta a spus că foarte mulți șoferi sunt iresponsabili atunci când se află la volan și astfel pun în pericol viețile altora.

„Există un număr foarte mare de conducători auto care nu sunt conştienţi de faptul că au în mână o armă, în condiţiile în care depăşesc viteza legală admisă, iar când discutăm o viteză de peste 100 de km/h, putem vorbi despre o armă.

Iniţiativa este depusă la Senat, îşi va urma parcursul legislativ şi când va ajunge la Camera Deputaţilor şi va avea votul final, eu sper că în discuţii cu colegii parlamentari vom găsi formula cea mai adecvată pentru modificarea finală.

Am avut discuţii cu colegii parlamentari şi vă spun ceea ce am susţinut de la începutul mandatului: viaţa are prioritate şi nu trebuie să ţină cont de un partid sau altul”, a explicat Cristian Ichim pentru Antena 3.

Valoarea punctului de amendă, înghețată la 145 de lei

Vă reamintim că începând cu anul acesta, valoarea punctului de amendă va fi înghețată la 145 de lei.

Potrivit Codului Rutier, punctul de amendă valorează 10% din salariul minim brut pe economie. În ciuda acestui fapt, în 2023, valoarea punctului de amendă va fi îngheţată la 145 de lei pentru sancţiunile rutiere, ceea ce înseamnă că punctul de amendă nu va mai creşte la 300 lei, odată cu majorarea salariului minim programată pentru ianuarie 2023, de la 2.550 de lei la 3.000 de lei.

Potrivit Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată deja în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1186 de pe data de 9 decembrie 2022, punctul de amendă a fost îngheţat la nivelul de 145 de lei.

Valoarea punctului de amendă de 145 de lei este valabilă până la data de 31 decembrie 2023, în lipsa altor modificări exprese. Vă amintim că valoarea punctului de amendă a rămas aceeași de la la începutului anului 2017, când salariul minim brut pe economie era doar 1.450 de lei.

În România, există cinci clase de amendă – primele patru li se aplică persoanelor fizice, în timp ce a cincea se aplică doar persoanelor juridice. Astfel, amenda maximă pentru persoane fizice (20 de puncte de penalizare) este de 2.900 de lei, în timp ce amenda maximă pentru persoanele juridice (100 de puncta de penalizare) valorează 14.500 de lei.

Clasele de sancţiuni sunt: