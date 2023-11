Tesla va construi un vehicul electric de 25.000 de euro în Europa

Tesla are în plan construcția unei mașini de 25.000 de euro la fabrica sa de lângă Berlin, a declarat luni o sursă, care nu a precizat însă când va începe producția. Ca urmare a informației, acțiunile companiei au crescut cu 3% înaintea începerii ședinței de tranzacționare din Statele Unite.

Prețul ridicat al mașinilor electrice, la care se adaugă ratele ridicate ale dobânzilor, este unul dintre cei mai importanți factori care limitează adoptarea acestei tehnologii în Europa și în Statele Unite, arată sondajele de opinie realizate în rândul consumatorilor.

Prețul mediu de vânzare al unui vehicul electric în Europa în prima jumătate a anului 2023 a fost de peste 65.000 de euro, potrivit firmei de cercetare în domeniul auto JATO Dynamics, față de puțin peste 31.000 de euro în China.

Elon Musk plănuia de mult timp să facă o mașină electrică mai accesibilă, dar a declarat în 2022 că nu deține încă tehnologia și a renunțat la acest plan.

Cu toate acestea, surse au declarat în septembrie pentru Reuters că producătorul auto se apropie de o inovație care i-ar permite să toarne aproape toată partea inferioară a caroseriei vehiculului electric dintr-o singură bucată, ceea ce ar accelera producția și ar reduce costurile.

Extinderea masivă pe piață este esențială pentru îndeplinirea obiectivului Tesla de a crește livrările de vehicule la 20 de milioane până în 2030. Acest lucru o diferențiază de concurenți precum Volkswagen, care au evitat să stabilească obiective de livrare și, în schimb, și-au concentrat strategiile pe protejarea marjelor de profit în tranziția către vehiculele electrice.

Elon Musk a vizitat recent uzina din Germania

Directorul executiv Elon Musk a vizitat vineri uzina din Gruenheide și a mulțumit personalului pentru munca depusă, se arată într-o înregistrare video difuzată pe platforma de socializare X a lui Musk.

În cadrul aceleiași întâlniri, el a informat personalul cu privire la planurile de a construi acolo vehiculul de 25.000 de euro, a precizat sursa citată.

Uzina din Germania produce în prezent Model Y, cel mai bine vândut vehicul electric din Europa.

Constructorul auto plănuiește să dubleze capacitatea uzinei germane până la 1 milion de vehicule pe an, dar nu a oferit o actualizare cu privire la câte mașini produce acolo din martie. Atunci declara că a produs 5.000 de vehicule într-o săptămână, echivalentul a aproximativ 250.000 de vehicule pe an.

Autoritățile locale au declarat în octombrie că au cerut constructorului auto să prezinte informații suplimentare privind modul în care planurile sale de extindere vor respecta legile privind conservarea naturii și apoi vor lua o decizie privind aprobarea acestora, fără a oferi însă un termen.

De asemenea, Tesla i-a informat vineri pe angajați că vor primi o creștere salarială de 4% începând cu luna noiembrie. În plus, lucrătorii din producție vor primi 2.500 de euro în plus pe an începând cu februarie 2024.

Sindicatul german IG Metall a declarat în 2022 că salariile de la Tesla sunt cu aproximativ 20% mai mici decât cele oferite în cadrul contractelor colective de muncă de la alți producători auto.