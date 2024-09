Taylor Swift a declarat că o susține pe Kamala Harris pentru președinție

Taylor Swift a declarat că o susține pe Kamala Harris pentru președinție. Donald Trump nu își poate reveni! Acum, lui nu-i place deloc Taylor Swift. Deloc. Postarea fostului președinte al SUA, de pe Truth Social, despre ea a fost tranșantă.

El a scris duminică: „O urăsc pe TAYLOR SWIFT!”

Susținerea Kamalei Harris de către Swift i-a adus disprețul lui Trump. Bogata artistă pop și-a dezvăluit poziția într-o postare pe Instagram cu 11 milioane de aprecieri până duminică.

„Cred că este un lider cu mână sigură, talentat și cred că putem realiza mult mai multe în această țară dacă suntem conduși de calm și nu de haos”, a spus Swift.

O susținere din partea lui Swift poate să nu fie suficientă pentru a câștiga alegerile, dar puterea ei este inconfundabilă. Atunci când Swift a susținut-o pe Harris, ea a împărtășit un link către Vote.gov cu cei 284 de milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, ceea ce a dus la peste 400.000 de vizitatori în 24 de ore.

Ce va face, acum, Donald Trump?

Trump a declarat pentru Fox & Friends în ziua următoare că „nu este un fan al lui Taylor Swift”.

„Pare să susțină întotdeauna un democrat și probabil că va plăti un preț pentru asta pe piață”, a spus el.

Deși nu este un fan al lui Swift, Trump a căutat atenția și influența acesteia de mai multe ori în timpul campaniei sale.

În februarie, Trump a declarat că Swift a făcut „atât de mulți bani” și că susținerea de către aceasta a fostului candidat la președinție Joe Biden ar fi „neloială”. A semnat și a supravegheat Legea de modernizare a muzicii a lui Taylor Swift și a altor artiști. El a scris pe Truth Social că Joe Biden nu a ajutat-o niciodată pe Taylor.

„Nu are cum să-l susțină pe Crooked Joe Biden, cel mai rău și mai corupt președinte din istoria țării noastre, și să fie neloială față de omul care i-a făcut atât de mulți bani”.

Melanie Zanona, fost reporter CNN, a declarat că Trump a întrebat-o din nou pe Swift în iunie de ce ar vota pentru Biden. Trump a întrebat:

„De ce l-ar susține pe acest drogat”. „Nu știe cum să coboare de pe o scenă”.

Variety a primit un extras din „Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass” în acea lună, care indica faptul că Trump a numit-o pe Swift «frumoasă» și a fost surprins că ea este de stânga. În august, Trump a trimis fotografii generate de AI-ul Truth Social cu Swift și susținătorii ei care îi susțineau campania.

„Accept!”, a scris el.

Fotografiile rămân pe contul său Truth Social, în ciuda încercărilor sale din interviul pentru Fox Business de a se disocia de ele. Echipa lui Trump o susține pe Swift. Săptămâna trecută, contul oficial X al campaniei sale a început să vândă tricouri Eras Tour inspirate de Swift. Trump și echipa sa par șocați acum că Swift o susține pe Harris.

O captură de ecran de pe contul X al Trump, War Room, susține că 87% dintre respondenți au indicat că susținerea lui Harris de către Swift „nu face nicio diferență” în votul lor. În discursul său de acceptare a premiilor MTV Video Music, Swift i-a îndemnat din nou pe americani să voteze.