Vești bune pentru români! Taxele și impozitele nu vor crește în acest an. Ministru Finanțelor a spus-o clar

Ministrul Finanțelor a declarat că românii nu vor plăti taxe sau impozite mai mari în acest an, subliniind că România se află într-o situație complicată.

De asemenea, el mai spune că românii trebuie să fie uniți pentru a trece cu mai multă înțelegere pentru aceste activități.

”Exclus să creştem taxe şi impozite în acest an. Suntem într-o situaţie complicată (…) trebuie să fim uniţi pentru a trece cu mai multă înţelegere peste aceste activităţi”, spune Adrian Câciu.

Adrian Câciu: Guvernul nu va lăsa pe nimeni în urmă

Ministrul Adrian Câciu a mai spus că această problemă nu se întâmplă doar în România, ci în întreaga Europă. Șeful de la Finanțe a mai spus că o întrebare cu privire la ceea ce ar putea să se întâmple peste 10 ani este prematură.

Nu în ultimul rând, ministrul Finanțelor spune că Executivul nu va lăsa pe nimeni în urmă.

”Nu e doar la noi, e în toată Europa, trebuie să fim uniţi şi solidari, dacă ne întrebăm ce facem peste 10 ani, e prematur. Trebuie să ne ajutăm împreună să trecem cu mai multă înţelegere peste acest moment. Guvernul nu va lăsa pe nimeni în urmă”, spune ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

De asemenea, acesta a făcut o comparație cu o persoană care este bolnavă și spune că inițial se aplică măsuri de urgență, dar și măsuri pe termen mediu și lung. În plus, ministrul Finanțelor mai spune că orice criză economică scoate la iveală vulnerabilități structurale.

Premierul a anunțat că nu cresc taxele

În urmă cu câteva zile, șeful Executivului a anunțat că nu vor fi crescute taxele.

”Nu creştem taxele, avem o stare economică de echilibru şi un curs stabil euro-leu”, a precizat prim-ministrul.

Premierul a transmis reprezentanţilor industriei IT, care are o contribuţie importantă, de 6% din PIB-ul României, că vor fi avute în vedere propunerile industriei privind Cloud-ul guvernamental. Guvernul va sprijini domeniul IT pentru consolidarea profilului şi ridicarea nivelului de competitivitate, prin încurajarea dezvoltării nivelului de valoare adăugată.