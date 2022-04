Joi, 7 aprilie, premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii confederaţiei patronale Concordia, care reuneşte echivalentul a 26% din PIB-ul ţării noastre.

Nicolae Ciucă promite investiţii majore şi programe europene de finanţare pentru sprijinirea economiei

Şeful Guvernului a explicat că sprijinirea întreg ansamblului economic, în contextul actual deosebit de problematic, este prioritară pentru Executiv.

„Vrem să sprijinim tot ansamblul economic pentru că este foarte important pentru buget şi mai ales pentru păstrarea locurilor de muncă. Avem sume mari alocate pentru investiţii şi există şi programe europene de finanţare deschise pentru a sprijini domeniul economic.

Abordăm integrat resursele de zeci de miliarde de euro pe care le avem la dispoziţie. Sprijinul acordat mediului de afaceri este pentru cetăţenii români şi aceasta este prioritatea noastră”, a precizat Nicolae Ciucă.

Legea off-shore va intra în dezbatere saptămâna viitoare

Exploatarea resurselor din Marea Neagră, preţul de referinţă la gazele naturale şi energie şi măsurile adoptate de Guvern în acest sector, preţurile de referinţă pentru piaţa asigurărilor, precum şi teme ce au ţinut de legislaţia muncii, transporturi si turism s-au aflat şi ele pe masa discuţiilor dintre premierul Nicolae Ciucă şi patronate.

Prim-ministrul a evidenţiat oportunităţile oferite de Fondul de Modernizare, gestionat prin Ministerul Energiei, care oferă potenţial de dezvoltare în domeniul energiei regenerabile pentru sectorul privat.

Guvernul face şi demersuri pentru finalizarea interconectorului de gaze dintre Grecia şi Bulgaria, care poate contribui la suplimentarea accesului la gaze. Totodată, premierul a anunţat ca legea off-shore va intra în dezbatere saptămâna viitoare.

Nu cresc taxele în România, afirmă premierul Ciucă!

În plus, Executivul şi-a anunţat intenţia de a institui un pachet legislativ pentru creşterea capacităţii de prelucrare şi procesare în România, în toate sectoarele economice. Stocurile din ţară sunt suficiente pentru a asigura lanţul de aprovizionare până la cumpărătorul final, iar reprezentanţii marilor lanţuri de magazine au subliniat nevoia de a păstra nivelul puterii de cumpărare.

În contextul discuţiilor despre nevoia de predictibilitate fiscală şi bugetară şi o strategie coerentă în acest sens, premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că nu vor fi crescute taxele.

„Nu creştem taxele, avem o stare economică de echilibru şi un curs stabil euro-leu”, a precizat prim-ministrul.

Premierul a transmis reprezentanţilor industriei IT, care are o contribuţie importantă, de 6% din PIB-ul României, că vor fi avute în vedere propunerile industriei privind Cloud-ul guvernamental. Guvernul va sprijini domeniul IT pentru consolidarea profilului şi ridicarea nivelului de competitivitate, prin încurajarea dezvoltării nivelului de valoare adăugată.