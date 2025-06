Permis auto 2025. Costurile pentru obținerea permisului de conducere în 2025

Permis auto 2025. Dacă te gândești să devii șofer anul acesta, pregătește-te să investești o sumă considerabilă pentru parcurgerea tuturor etapelor necesare.

Obținerea permisului auto presupune o serie de cheltuieli care variază în funcție de categoria vehiculului și de școala auto pe care o alegi.

Cât costă permisul pentru categoria B?

Costul mediu pentru categoria B, cea mai solicitată, ajunge în jurul a 2.700 de lei. Această sumă acoperă atât pregătirea teoretică, cât și cea practică, dar variază în funcție de instituția care oferă cursurile.

În cazul altor categorii, precum motociclete sau mopede, sumele necesare sunt mai mici, dar diferențele între categoriile disponibile sunt semnificative.

Permis auto 2025. Taxe pentru principalele categorii de permis în 2025

Permis auto 2025. Iată o privire de ansamblu asupra taxelor pentru principalele categorii de permis în 2025:

Categoria A (motociclete): aproximativ 1.900 de lei

Categoria AM (mopede): în jur de 1.190 de lei

Categoria B (autoturisme): aproximativ 2.700 de lei

Categoria C (autocamioane): aproape 2.990 de lei

Categoria D (autobuze): în jur de 2.700 de lei

Pentru permisele care includ tractoare sau remorci, precum BE sau CE, costurile se situează între 1.300 și 1.400 de lei. De asemenea, pentru extinderi sau categorii speciale, cum ar fi B1 sau B Extins, prețurile pot urca până la 3.300 de lei.

Pe lângă aceste costuri pentru cursuri și examene, viitorii conducători auto trebuie să plătească și o taxă fixă de 89 de lei pentru eliberarea permisului, o sumă care se aplică și la preschimbarea documentului sau în cazul adăugării unei noi categorii.

Taxele auto pentru toate categoriile de permis în 2025, în România

Categoria A – 1.900 de lei

Categoria A 125 – 900 de lei

Categoria A1 – 2.790 de lei

Categoria A2 – 2.790 de lei

Categoria AM – 1.190 de lei

Categoria B – 2.700 de lei

Categoria B Extins – 900 de lei

Categoria B1 – 3.300 de lei

Categoria BE – 1.400 de lei

Categoria C – 2.990 de lei

Categoria CE – 1.300 de lei

Categoria D – 2.700 de lei

Categoria DE – 1.700 de lei

Sancțiuni conducerea unui vehicul fără permis de conducere

În legislația românească, Codul Penal prevede pedepse clare pentru persoanele care conduc vehicule pe drumurile publice fără a deține un permis de conducere valabil sau în condiții necorespunzătoare. Aceste reglementări urmăresc să protejeze siguranța rutieră și să sancționeze conduita ilegală la volan.

Oricine este prins conducând un autovehicul, tramvai sau tractor agricol ori forestier fără permis de conducere riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 1 și 5 ani. Aceasta este una dintre cele mai severe sancțiuni prevăzute în materie de circulație rutieră, reflectând gravitatea faptei.

Dacă o persoană circulă cu un vehicul pentru care este obligatoriu permisul, dar deține un permis care nu corespunde categoriei vehiculului, sau are permisul suspendat, anulat ori retras, riscă o pedeapsă mai mică, dar tot severă: închisoare între 6 luni și 3 ani, sau amendă. În astfel de cazuri, autoritățile rețin permisul în vederea anulării, iar conducătorul primește o dovadă provizorie care nu îi permite să circule.

Răspunderea persoanei care pune vehiculul la dispoziție

O altă situație sancționată este cea în care o persoană încredințează un vehicul unei persoane care știe că nu are dreptul să conducă — fie că nu are permis, fie că este sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive.

În aceste cazuri, pedeapsa este similară, variind între închisoare de 6 luni până la 3 ani sau amendă.