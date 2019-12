Astfel Călin Popescu Tăriceanu a clarificat faptul că nu are intenția de a candida pentru Primăria Capitalei.

„În momentul în care industria românească nu are o ofertă care să fie competitivă, atunci sigur e logic să cumpăr de la o firmă străină. Dar în momentul în care există firme românești capabile să furnizeze produse de calitate, care sunt făcute sub licență străină, la standarde europene, aceste produse sunt deja utilizate în alte orașe. Mă refer la licitația de tramvai. Tramvaiele făcute în România sunt folosite la Cluj, Galați, Arad, Oradea. Sunt bune acolo. Au câștigat licitații pe bani europeni. Totul în regulă. Eh la București nu se poate”, a explicat Tăriceanu.

Tăriceanu susține că în cazul în care Gabriela Firea va continua cu astfel de măsuri, atunci consilierii generali ai ALDE vor intra în opoziție în CGMB.

„O dată am zis cu autobuzele, competiție, concurență. A doua oară a fost o licitație pentru autobuze electrice. Câștigătoare o firmă turcească. Acum licitație pentru tramvaie, câștigată iar de o firmă turcească. Domnule, dar numai firme turcești? Altceva nu există? Eu cred că există o obligație a noastră de a susține firmele cu capital românesc. E un angajament politic pe care eu, dar nu numai eu, cu toții ni l-am luat. Dar el trebuie să se concretizeze. Am avertizat-o foarte clar (pe Gabriela Firea – n.r.) dacă va continua în acest fel, cu caiete de sarcini care sunt făcute în așa fel încât să nu permită participarea firmelor românești la licitație, noi gata, ne retragem majoritatea din Consiliul General. Putem să stăm foarte bine ca membri în Consiliu și în Opoziție. Nu ne deranjează lucrul acesta. Sunt lucruri pe care nu le pot tolera la infinit. O dată am zis «da, e o întâmplare, dar când același lucru se întâmplă de trei ori, nu mai e o întâmplare». Nu cred în astfel de coincidențe”, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu.