Lucian Ovidiu Heiuş, președintele ANAF, a vorbit duminică, la Digi 24, despre planurile de viitor ale Fiscului românesc. Acesta a transmis că în prezent încearcă să creeze mecanisme fiscale care să facă cât mai greu eludarea legii. De asemenea, se dorește educarea contribuabilului, astfel încât să declarare taxele și impozitelor, deoarece acest lucru „nu este doar o obligație legală, ci și civică”.

Sute de mii de români sunt vizați direct de ANAF

Șeful Fiscului spune că începe digitalizarea ANAF-ului, printr-un proiect de 250 milioane euro, bani prevăzuți în PNRR.

„Acea sumă este prevăzută în PNRR, a fost alocată pentru proiectele incluse în PNRR. Urmează să fie făcute licitațiile pentru proiecte, ele au niște termene foarte clare, stabilite. ANAF-ul nu gestionează acești bani, totul se va face prin ministerul de Finanțe. Suportul IT este la Ministerul de Finanțe. Această digitalizare a ANAF-ului va crea niște mecanisme care vor face din ce în ce mai greu ca un agent electronic să eludeze factura fiscală. Încercăm să educăm și contribuabilii, pe 8 luni de zile am avut peste 104.000 de întrebări la care ANAF-ul a răspuns. Avem doar 1.000 de întrebări la care nu am răspuns. Sunt și situații în care agenți economici de bună credință pot face greșeli.

În luna august am semnat pentru a fi intrate în inspecții fiscale 550 de mari contribuabili. Din acești 550 care au intrat în control, 128 sunt contribuabili care aveau pierdere recurentă. Sunt niște controale care durează 6 luni, 7 luni și cred că vom găsi lucruri foarte interesante”, a explicat Lucian Heiuș.

Acesta promite că în acest mod ANAF-ul o să asigure niște servicii mult mai bune, pornind de cele de asistență a contribuabililor.

„Cred că în 2 ani, 3 ani, când se vor implementa toate aceste programe informatice, nu vom mai aveam dosarul cu șină. Aceste platforme informatice ale ANAF-ului vor fi disponibile și pentru alte instituții. Un câștig final îl va avea cetățeanul”, a completat șeful ANAF.

Românii cu afaceri ar putea fi obligați să își deschidă conturi bancare

De asemenea, Lucian Heiuș a explicată că 300.000 de agenți economici din România nu au cont bancar, dintr-un total de 1.6 milioane, iar aceștia lucrează doar în numerar. Astfel, se pregătește un ordin ANAF prin care se încearcă reglementarea acestui aspect, cu toate că o serie de directive europene spun că un cetățean nu poate fi obligat să își deschidă cont bancar.

„Există undeva la 300.000 de agenți economici care nu au cont bancar (din 1,6 milioane, n.r.), lucrează numai în numerar. Lucrez cu specialiștii mei la o modificare la codul de procedură fiscală prin care încerc să reglementez acest aspect. E posibil să ne lovim de niște directive europene prin care nu putem obliga pe cineva să-și deschidă cont bancar. (1 din 5 firme din România) (…) este un lucru care pe mine mă pune pe gânduri, dacă nu voi reuși, îmi asum ca președinte ANAF să emit un ordin. Sunt niște lucruri de partea agenților economici care parcă nu sunt normale. Să nu ai un cont bancar, să faci o afacere, și vii să te plângi că depui greu declarația, că stai la coadă”, a mai transmis Lucian Heiuș.

Mai mult, vizați sunt și influencerii care trebuie să își declare veniturile obținute.

„Trebuie să îi declare. Societatea se schimbă într-un ritm alert, au apărut noi profesii. Dacă ai venituri dintr-o activitate legală, trebuie să-ți declari veniturile din acel gen de activități. Noi știm unde au conturile, în ce țări, știm unde au sediu aceste firme. Au sediile pe Europa în anumite state și vedem când sunt virate sumele (nr. din venituri din Youtube, Facebook).

Avem o direcție în cadrul ANAF pentru comerțul online, luăm în considerare și influencerii, tranzacțiile cu criptomonede, vânzarea și cumpărarea din platformele online care există. Există evaziune fiscală foarte mare în acest domeniu”, a mai completat acesta.