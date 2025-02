Subvenția la energie. Tánczos Barna: Cu siguranță va exista o schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili

Tánczos Barna a fost întrebat dacă subvenția la energie va fi menținută, având în vedere că miniștrii Economiei și Energiei au declarat că aceasta va continua cel puțin pentru primele trei luni ale anului. Jurnalistul a dorit să afle dacă, pe baza bugetului actual, există posibilitatea de a prelungi această măsură și după 1 aprilie și pentru cât timp ar putea fi susținută, sau dacă acest lucru nu va fi fezabil.

Tánczos Barna a explicat că bugetul pentru 2025 include fonduri suficiente pentru achitarea datoriilor deja validate de ANRE, precum și pentru plățile lunare necesare companiilor, astfel încât acestea să-și recupereze sumele aferente sprijinului acordat. El a precizat că, odată ce comisia responsabilă cu elaborarea noii scheme de sprijin va lua o decizie finală, va fi posibilă o analiză a impactului bugetar pentru perioada 2025-2026.

De asemenea, ministrul a subliniat că va exista o formă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și că sumele necesare pentru plățile curente sunt deja prevăzute în buget, chiar dacă, în lipsa unei prelungiri oficiale a schemei, nu pot fi avansate cifre exacte în acest moment.

Tánczos Barna: Deci noi am bugetat în bugetul anului 2025 suficienți bani pentru a plăti datoriile deja validate de ANRE. În același timp, avem fonduri suficiente pentru a plăti în continuare sumele care vin de la ANRE lunar, pentru a oferi companiilor acel sprijin de care au nevoie practic pentru a-și recupera banii. Iar în momentul în care comisia care lucrează la formula noii scheme va lua o decizie finală, vom putea analiza și impactul bugetar pe 2025-2026 al noii scheme. Cu siguranță va exista o schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și cu siguranță vom putea plăti sumele care sunt necesare. Nefiind prelungită schema și neavând un impact bugetar, nu putem vorbi de cifre exacte în momentul de față, dar bugetul are suficiente prevederi, are suficienți bani pentru a face plăți în mod curent.