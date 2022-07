SUA au fost implicate în mai multe lovituri de stat în afara țării. Un fost consilier al lui Trump a recunoscut

John Bolton, fost ambasador al SUA la Națiunile Unite și fost consilier pe probleme de securitate națională la Casa Albă, a declarat marți că a ajutat la planificarea unor tentative de lovituri de stat în țări străine.

Fostul consilier a făcut aceste remarci pentru CNN după audierea de o zi a Congresului privind atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului american. Marți, legislatorii din cadrul comisiei l-au acuzat pe fostul președinte Donald Trump că a incitat la violență într-o ultimă încercare de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2020.

Vorbind cu Jake Tapper, prezentatorul CNN, Bolton a sugerat însă că Trump nu este suficient de competent pentru a da o „lovitură de stat atent planificată”, adăugând ulterior: „Ca cineva care a ajutat la planificarea loviturilor de stat – nu aici, dar știți în alte locuri – este nevoie de multă muncă. Și nu asta a făcut Trump”.

Fostul consilier nu a dorit să dea mai multe detalii despre încercări

Prezentatorul CNN l-a întrebat pe John Bolton la ce încercări se referă, acesta din urmă precizând, inițial, că nu dorește să intre prea mult în detalii.

„Nu am de gând să intru în detalii”, a spus Bolton, înainte de a menționa Venezuela. „S-a dovedit că nu a fost un succes. Nu că am avut prea mult de-a face cu asta, dar am văzut ce a fost nevoie pentru ca o opoziție să încerce să răstoarne un președinte ales ilegal și au eșuat”, a spus el.

În 2019, Bolton, în calitate de consilier pe probleme de securitate națională, a susținut public apelul liderului opoziției venezuelene Juan Guaido de a cere armatei să susțină efortul său de a-l înlătura pe președintele socialist Nicolas Maduro, argumentând că realegerea lui Maduro a fost ilegitimă. În cele din urmă, Maduro a rămas la putere, scrie Reuters.

„Am impresia că mai sunt și alte lucruri pe care nu mi le spuneți (în afară de Venezuela)”, a spus prezentatorul CNN, ceea ce a determinat un răspuns din partea lui Bolton: „Sunt sigur că sunt”.

Intervențiile Washingtonului au fost criticate de-a lungul timpului

Mulți experți în politică externă au criticat de-a lungul anilor istoricul intervențiilor Washingtonului în alte țări, de la rolul său în răsturnarea în 1953 a premierului naționalist iranian de atunci, Mohammad Mosaddegh, și în războiul din Vietnam, până la invaziile din Irak și Afganistan din acest secol.

Dar este foarte neobișnuit ca oficialii americani să recunoască în mod deschis rolul lor în alimentarea tulburărilor în țări străine.

„John Bolton, care a ocupat cele mai înalte funcții în guvernul american, inclusiv cea de ambasador la ONU, se laudă cu dezinvoltură că a ajutat la planificarea unor lovituri de stat în alte țări”, a scris pe Twitter Dickens Olewe, un jurnalist BBC din Kenya.