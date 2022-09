Conform unei analize realizate de Mastercard, o premisă majoră pentru accesul populației la servicii financiare este infrastructura de plăți. Conform Indicelui Plăților Digitale 2021, o metodologie dezvoltată de Mastercard, care analizează evoluția plăților digitale la nivelul unei țări, sub-indicele Infrastructură a obținut 69 de puncte din 100 în România.

„Datele ne arată că, în acest moment, 2 din 5 români nu au acces la produse și servicii financiare și, prin urmare, nu pot utiliza plățile digitale. Infrastructura este elementul fundamental în orice domeniu, indiferent dacă vorbim despre construcții, transporturi sau industria de plăți.

Așadar, dezvoltarea infrastructurii este baza pentru creșterea gradului de incluziune financiară, pe care se așează apoi eforturile de educare a consumatorilor și stimulare a adopției plăților digitale și a inovațiilor din această zonă. Sunt necesare, în continuare, investiții susținute pentru a crește rețeaua națională de terminalizare și acceptare, în special în mediul rural și urbanul mic.

De asemenea, reglementarea cadrului legislativ joacă un rol cheie. În această privință, o acțiune cu impact o constituie modificarea legii cash-back prin prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru scăderea pragului la 10.000 de euro cifra de afaceri anuală, firmele fiind astfel obligate să pună la dispoziția clienților opțiuni digitale de plată începând cu 1 ianuarie 2023”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

Infrastructură fără numerar

Sub-indicele Infrastructură analizează pregătirea infrastructurii existente și capacitatea acesteia de a permite plăți electronice, urmărind două componente: infrastructura fără numerar și disponibilitatea soluțiilor de plată, fiecare cu o pondere egală în punctajul final.

Componenta Infrastructura fără numerar a obținut 83 de puncte la nivelul pieței locale. Aceasta măsoară amplitudinea principalelor mijloace de plată fără numerar, analizând doi factori: penetrarea conturilor bancare și a cardurilor de consum în rândul populației adulte totale și rata de terminalizare în rândul comercianților locali.

În 2021, rețeaua de conturi dezvoltată, deși inegal accesibilă la nivelul țării, înregistra o medie de aproximativ 1,5 conturi per adult. În mod similar, raportul dintre cardurile pentru persoane fizice și populația adultă totală a fost de 1,2. Raportat doar la populația bancarizată, media crește la 2,0 carduri per adult bancarizat, arătând că, deși unii români dețin mai multe carduri, o mare parte a populației încă nu are acces la servicii și produse financiare de bază.

Disponibilitatea soluțiilor de plată

Această componentă a obținut 55 de puncte și cuprinde soluțiile tradiționale de plată, produse inovatoare, tehnologii disponibile pe piață și tehnologii care nu sunt încă lansate pe piață, dar care au un potențial considerabil de a promova plățile digitale la introducerea lor.

Produsele și tehnologiile contactless au atins un nivel aproape maxim de maturitate. Până la sfârșitul anului 2021, terminalele contactless au atins o acoperire aproape completă la nivel național, cu o rată de penetrare de 99%, în timp ce penetrarea cardului contactless a atins 90%, după o creștere constantă în ultimii ani.

Plata în rate este o altă soluție disponibilă pe scară largă, fiind activată la nivelul întregii piețe din România. Un alt exemplu este serviciul Cumperi acum, plătești mai târziu, care le permite utilizatorilor fie să amâne, fie să împartă plata în rate. Achiziția cu Cashback, o formă de retragere de numerar direct la locația comerciantului după plata cu cardul la terminalul POS, a fost introdusă în peisajul plăților locale încă din 2017, oferind o alternativă viabilă pentru ATM-uri și limitând retragerile de numerar de la aceste terminale.