Pentru a te asigura că faci profit și îți atingi obiectivele, ai nevoie de un plan bine pus la punct. Doar nu pleci la război fără o strategie clară. Trebuie să ai în vedere modul în cate te adresezi pieței sau publicului țintă căruia îi sunt destinate produsele sau serviciile tale. Astfel, realitatea este simplă. O strategie de marketing este esențială pentru a-ți atinge ținta propusă. Brand Essence este afacerea care te poate învăța cum să-ți ghidezi business-ul într-o direcție corectă și profitabilă, conform Infofinanciar .

Din întâmplare sau voit, cu toții facem anumite alegeri în viață, care, în unele cazuri, ne pot schimba complet planurile de viitor. Mihaela Mureșan, fondatorul agenției de marketing Brand Essence, a absolvit în 1999 Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE Bucuresti. Inițial, a crezut că va urma o carieră în domeniul bancar. Dar lucrurile au luat o întorsătură diferită.

În anul 2000, a primit o oportunitate de job și – ce să vezi! – era vorba de un post în marketing. Deși nu credea că drumul o va duce către o carieră în domeniul comunicării, a mers la interviu și a obținut postul.

„Terminasem școala, nu aveam la momentul respectiv alt job, dar aveam nevoie de unul. Am văzut un anunț de la LG Electronics în ziar – așa era pe atunci – pentru un job de Marketing Coordinator, care mi se părea relativ simplu. Dar s-a dovedit a nu fi așa. Intenția mea inițială a fost să mă angajez temporar, să îmi revin puțin cu banii și apoi să revin în domeniul financiar-bancar“, a explicat Mihaela Mureșan.

După câteva luni de muncă, a realizat că marketing-ul nu este un domeniu atât de ușor pe cât credea. Avea de realizat strategii pentru două țări, România și Bulgaria, la care se adăuga presiunea gestionării unor bugete de sute de mii de dolari.

„Aveam 23 de ani și a fost prima dată în viața mea când am primit un training specializat. Am realizat cât de important este să te ajute cineva să structurezi informațiile, să iți faci o hartă mentală. Acela a fost momentul 0 în marketing pentru mine. La șase luni de la angajare, eram deja îndrăgostită de marketing și știam că asta vreau să fac mai departe“, a povestit aceasta.

Anii au trecut, iar Mihaela a acumulat experiență. În 2003 s-a alăturat echipei Altex, care urma să lanseze un nou brand.

„Am primit invitația de a mă alătura echipei Altex, care urma să lanseze Media Galaxy, pentru care am devenit Marketing Manager. Acesta a fost primul brand lansat de mine, practic. Am deschis cu totul 20 de magazine în doi ani, recordul fiind de trei magazine în aceeași zi. Prin telefon, fără WhatsApp și smartphone, fără laptop și email. Era lumea offline-ului pe atunci“, rememorează aceasta.

În 2005, a venit o nouă oportunitate din partea IKEA. Astfel, la 29 de ani, Mihaela era al doilea cel mai tânăr director de marketing al IKEA din toate țările în care compania activa. Ulterior, în 2007, a ajuns pe poziția de Deputy Marketing Manager pe regiune.

„În IKEA, am făcut zeci de cursuri, din toate categoriile, marketing, branding, retail, comunicare, pricing, inclusiv un mini-MBA pe marketing, dar și o mulțime de formări în zona de leadership, coaching, management organizațional. Toată partea aceasta de soft skills, de care în Romania nu prea se auzise încă“, a explicat Mihaela Mureșan.

Unul dintre proiectele sale de anvergură din acea perioadă a fost lansarea magazinului online IKEA România.

„Odată cu acest proiect, am început un nou drum de dezvoltare și creștere pe digital marketing, atât din punct de vedere al marketingului IKEA, cât și al dezvoltării proprii. Țin minte și acum că am înființat primul rol de social media în echipă, cerând voie la Global să ne permită să îl punem în organigramă, pentru că nu existase până atunci, și am devenit țara-pilot din punctul acesta de vedere“, a povestit specialista.