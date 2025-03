Suprafața totală de retail construită de MasterBuild în 2022 a atins aproximativ 71.500 mp.

Capital: Aveți o companie de construcții. Cum se construiește un astfel de business?

Ștefan Ferdinand Vayna: Un business în construcții nu se face peste noapte și nici cu un simplu plan pe hârtie. Se construiește cu pasiune, cu credință în ceea ce faci, cu încredere în oameni și cu dorința reală de a lăsa ceva important în urmă – atât pentru tine, cât și pentru țară.

În România, industria construcțiilor este plină de provocări: birocrație, lipsă de predictibilitate legislativă, probleme cu forța de muncă. Dar dacă ai viziune, curaj și perseverență, poți face lucruri solide. Când am început MasterBuild, nu am vrut doar să ridicăm clădiri, ci să schimbăm modul în care se face construcția în țară – mai transparent, profesionist și aliniat la standardele internaționale.

Am pornit cu proiecte in calitate de antreprenor de specialitate și am crescut treptat, câștigând încrederea unor parteneri importanți – de la ambasade și companii multinaționale, până la centre de cercetare și spații industriale mari.

MasterBuild: Focus pe retail și proiecte de reabilitare

C: Cum a fost anul 2024, comparativ cu anii precedenți?

Ș.F.V: 2024 a fost un an în care am simțit în continuare efectele provocărilor din ultimii 5 ani, dar, pe lângă acestea, au apărut și altele noi. Piața ne-a obligat să ne adaptăm rapid, să lucrăm într-un ritm dictat de contextul economic, nu neapărat de strategia pe care ne-am fi dorit să o urmăm.

A fost un an cu volum mare de muncă, dar și cu multe constrângeri – atât directe, cât și indirecte. Instabilitatea politică, temerile legate de conflictul de la graniță, deciziile de investiții amânate de clienți, birocrația și schimbările legislative au pus presiune pe tot sectorul. Asta înseamnă că, de multe ori, nu am putut construi în ritmul dorit, ci în ritmul pe care piața l-a impus.

În 2024 am avut în construcție aproximativ 100.000 mp, cu un focus major pe retail și proiecte de reabilitare. A fost un an în care am învățat să lucrăm mai eficient, să optimizăm resursele și să menținem echilibrul între volumele mari de lucru și provocările financiare din piață.

Cu toate astea, am reușit să menținem direcția de creștere, să ne consolidăm echipa și să găsim soluții pentru a ne adapta rapid. În construcții, dacă nu te adaptezi, rămâi pe loc – iar cine rămâne pe loc, dispare.

În pandemie, povara a fost aruncată pe constructori

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

Ș.F.V: Pandemia nu a oprit șantierele, dar le-a încetinit serios. În afară de colegii de la birouri, care au trecut la work from home, pe teren lucrurile au mers înainte, doar că într-un ritm mult mai lent. Noile norme igienico-sanitare au fost aplicate instant, fără o perioadă de adaptare, ceea ce a însemnat proceduri suplimentare, controale și o reorganizare rapidă a modului de lucru.

O provocare mare a fost lipsa de deschidere a clienților în a fi proactivi față de această situație. Mulți s-au ținut rigid de bugetele stabilite inițial, ignorând realitatea din piață. În loc să împărțim impactul financiar cauzat de noile norme și de ruperile lanțurilor logistice, povara acestor costuri a fost aruncată aproape în totalitate pe constructori.

Pentru noi, a fost o lecție clară despre cât de fragil poate fi echilibrul într-un contract de construcții și cât de important este să ai parteneri care înțeleg că astfel de situații trebuie gestionate împreună, nu unilateral.

Ce îi diferențiază în piață

C: Care sunt cele trei direcții de business care oferă stabilitate companiei dumneavoastră?

Ș.F.V: Expertiza noastră este concentrată pe trei direcții principale, care ne oferă stabilitate și ne diferențiază în piață:

⁠Retail – Construim și reabilităm spații comerciale, magazine, centre de retail și parcuri de retail. ⁠

Logistică și industrial – Construim depozite, centre logistice și facilități de producție pentru jucători importanți din industrie.

⁠Construcții militare și speciale cu grad ridicat de securitate a informației – Avem expertiză în proiecte pentru instituții și clienți care impun standarde de securitate extrem de ridicate.

C: Ce așteptări aveți de la autorități?

Ș.F.V: Pentru ca industria construcțiilor să funcționeze eficient, este esențial ca atât instituțiile guvernamentale, cât și marile corporații să aibă în structurile lor oameni competenți, care înțeleg realitățile din teren și care își asumă un obiectiv comun cu antreprenorii: livrarea proiectelor la timp, în condiții optime de calitate și sustenabilitate.

Este nevoie de un parteneriat real între constructori, beneficiari și autorități, unde fiecare își asumă rolul corect și contribuie la succesul unui proiect. Fără această schimbare de abordare, vom continua să vedem întârzieri, dispute și blocaje care afectează întreaga industrie.

”Cred foarte mult în forța noastră de muncă internă!”

C: Ce hobby își permite un CEO?

Ș.F.V: Hobby-urile mele se împart între plăcerea de a lucra cu oamenii, timpul petrecut cu familia, sportul care limpezește mintea și dorința de a ajuta.

Lucrul cu oamenii nu este doar o parte a meseriei, ci și ceva ce îmi place cu adevărat. Pe de altă parte, familia este cea mai importantă ancoră. Iar dincolo de business, cred că adevărata realizare este să poți oferi ceva înapoi – fie că vorbim de sprijinirea unor cauze, de mentorat sau de ajutor pentru cei care au nevoie.

Sportul joacă și el un rol important – fie că e vorba de schi sau sală de fitness mă ajută să îmi limpezesc mintea. Este momentul în care mă pot deconecta pentru a-mi încărca bateriile și a reveni cu o energie nouă; un lucru foarte important în luarea de decizii calculate și clare.

C: Aveți nepalezi, srilankezi sau indieni în echipă. Cum sunt ca profesioniști?

Ș.F.V: De-a lungul timpului, am lucrat cu oameni din diverse culturi. Cu toate acestea, la MasterBuild, credem foarte mult în forța noastră de muncă internă. România are specialiști foarte bine pregătiți, iar cea mai bună strategie pe termen lung este să investim în oamenii noștri și să le oferim oportunități reale de creștere aici, în România.