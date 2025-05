Compania şi-a demarat activitatea în România din anul 2000, iar progresiv a intrat pe piața internațională în domeniu, executând lucrări de fundații speciale pe piloți sau coloane, în țări din Orientul Mijlociu cum ar fi: Emiratele Arabe Unite, Iordania, Qatar etc.

Cifra de afaceri a EMFOR în 2024 a fost de 1,008 miliarde de lei, în creștere față de 877,6 milioane de lei în 2023. Emfor Montaj îl are ca CEO din 2020, după intrarea în acționariat a familiei Bîlteanu, pe Bogdan Costache, protagonistul prezentului interviu.

Director general Emfor: Feedback-ul joacă un rol important în consolidarea reputației noastre

Capital: Cum se construiește un business de încredere în general, dar mai ales în domeniul construcțiilor, în România?

Bogdan Costache: Pentru a construi un business de încredere, în special în domeniul construcțiilor în România, consider că este esențial să ne concentrăm pe livrarea de lucrări de calitate, transparență în relațiile cu clienții și respectarea termenelor. Este important să respectăm reglementările locale, să comunicăm clar despre costuri și termenele de livrare și să ne asigurăm că livrăm proiectele la timp.

În plus, este nevoie să avem o echipă bine pregătită, să fim flexibili și să ne adaptăm la tendințele pieței. Feedback-ul pozitiv din partea clienților joacă un rol important în consolidarea reputației noastre. În final, prin consistență în calitate și etică, putem construi o relație de încredere pe termen lung cu clienții și partenerii noștri.

Diversificarea activităților, an atu imbatabil

C: Care ar fi pricipalele trei direcții care oferă stabilitate business-ului dumneavoastră?

B.C: Lucrările de infrastructură – Acest sector oferă stabilitate pe termen lung datorită necesității continue de dezvoltare a infrastructurii în România, fie că vorbim de drumuri, poduri sau alte lucrări publice, care sunt susținute de investițiile guvernamentale și proiectele europene.

Proiectele de linii de înaltă tensiune și stații de tensiune – Acestea sunt activități strategice, având în vedere necesitatea extinderii și modernizării rețelelor de energie electrică. Investițiile în infrastructura energetică sunt previzibile și susținute de proiecte mari atât din sectorul public, cât și din cel privat, ceea ce asigură o cerere constantă pe termen lung.

Lucrările rezidențiale – Sectorul rezidențial reprezintă o direcție esențială, având în vedere cererea continuă pentru locuințe de calitate. Dezvoltarea imobiliară este susținută de o populație în creștere și de tendințele de urbanizare, iar proiectele rezidențiale de amploare generează venituri stabile pe termen lung.

Prin diversificarea activităților în aceste domenii, am reușit să ne consolidăm stabilitatea și să răspundem cerințelor variate ale pieței, asigurându-ne în același timp o prezență constantă și sustenabilă în industrie.

Bogdan Costache: Oferim soluții complete

C: Care sunt principalele servicii pe care le oferiți? Vă gândiți la extinderea serviciilor oferite pentru a face față unei piețe ultracompetitive? Dacă da, care sunt acestea?

B.C: Compania noastră activează în două domenii-cheie: fundațiile speciale și sectorul energetic, având o experiență de peste 25 de ani în aceste industrii. În cadrul proiectelor de fundații speciale, oferim soluții complete, inclusiv fundare indirectă, stabilizări, sprijiniri și incinte de mari adâncimi. Avem o echipă dedicată care garantează implementarea celor mai eficiente soluții tehnice, adaptate specificului fiecărui proiect, asigurându-ne că respectăm cele mai înalte standarde de siguranță și calitate.

În domeniul energetic, ne concentrăm pe realizarea de linii de înaltă tensiune și stații de transformare, esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii energetice din România. Aceste proiecte sunt deosebit de importante pentru asigurarea unei rețele electrice stabile și eficiente la nivel național, iar experiența noastră în acest domeniu ne permite să livrăm lucrări complexe la cele mai înalte standarde.

În ceea ce privește extinderea serviciilor, compania noastră este într-o continuă dezvoltare, cu un accent puternic pe inovație și tehnologie. Unul dintre principalele noastre atuuri este renovarea constantă a flotei de utilaje, inclusiv achiziționarea de foreze de ultimă generație, care ne permit să oferim servicii de înaltă precizie și calitate. Acest lucru nu doar că ne diferențiază de competiție, dar ne ajută și să răspundem cerințelor tot mai exigente ale pieței.

Extinderea serviciilor și în domeniul rezidențial

De asemenea, ne gândim la extinderea serviciilor noastre și în domeniul rezidențial, un sector cu un potențial considerabil, având în vedere cererea constantă pentru locuințe de calitate, mai ales în zonele urbane. Având experiența noastră în construcții de fundații complexe și proiecte de infrastructură, considerăm că extinderea în domeniul rezidențial este o direcție naturală, în care putem aplica aceeași abordare tehnică riguroasă și inovativă.

Pe măsură ce piața devine din ce în ce mai competitivă, ne concentrăm pe adaptabilitate și inovație pentru a răspunde cerințelor clienților și pentru a păstra standardele înalte ale companiei noastre. Investițiile în tehnologie și în formarea continuă a echipei sunt importante pentru succesul pe termen lung.

În linia întâi privind lucrările de infrastructură mare

C: Care au fost principalele proiecte / proiecte majore de anul trecut și care sunt proiectele cele mai mari de anul acesta?

B.C: Anul trecut am făcut parte din linia întâi privind lucrările de infrastructură mare. În cadrul proiectelor de infrastructură rutieră am oferit servicii de foraj pentru lucrările de autostrăzi (A0 Nord , lot 3 și 4), A7(Ploiești -Buzău, lot 3, Focșani-Bacău Lot 1-2), A3 Târgu Mureș-Târgu Neamț Lot 1, Inel Metropolitan Oradea, Centura Sânmartin, Oșorhei, Nojgorid, Beiuș. Servicii de relocări ale infrastructurii energetice de pe traseul autostrăzilor A7, A1, A3, A0.

Lucrăm activ în cadrul proiectului liniei de metrou M6 Gara de Nord, Emfor fiind responsabilă de lucrările de sprijinire a interstațiilor lotului 1. Pe partea de infrastructură energetică, am avut LEA (linie de inalta tensiune) 200kV Dublu Circuit Ostrovu Mare, retehnologizare Stația Electrică Arefu de 400kV, retehnologizare Stația Electrică CET Sud 400kV și retehnologizare Stația Electrică STATCOM Sibiu 400kV, toate fiind proiecte de interes național.

Anul acesta continuăm lucrările aflate în desfășurare în cadrul autostrăzilor A0, A1, A7 și startul unui șantier nou în cadrul autostrăzii A3 lotul3C1 Chiribiș -Suplacu de Barcău. Referitor la infrastructura energetică am început lucrările de retehnologizare ale stațiilor Stația Electrica STATCOM Bradu 400kv și Stația Electrică Vifor 400kV/33kv din zona Buzăului care va deservi unul din principalele parcuri Eoliene la nivel național, asigurând energie verde pentru România.

Anul 2024 a adus și oportunități semnificative

C: Cum a fost anul 2024 în domeniul construcțiilor, față de anii precedenți? Principalele provocări, dar și oportunități?

B.C: Anul 2024 a fost un an cu provocări semnificative, dar și cu oportunități notabile pentru domeniul construcțiilor. Față de anii precedenți, am observat atât schimbări importante, cât și o continuare a unor tendințe deja existente.

Principalele provocări au fost legate în mare parte de incertitudinea economică globală și de fluctuațiile prețurilor materialelor de construcție, care au afectat marjele de profit și au făcut planificarea mai dificilă. Costurile ridicate ale materialelor, combinat cu termenele de livrare prelungite și instabilitatea pieței forțate de factori externi, cum ar fi războaiele și crizele economice, au pus o presiune mare pe proiectele aflate în derulare.

Pe de altă parte, anul 2024 a adus și oportunități semnificative. Investițiile în infrastructura mare, cum ar fi proiectele de transport și energie, au continuat să crească, având un impact pozitiv asupra sectorului construcțiilor. De asemenea, cererea de proiecte rezidențiale a rămas ridicată, mai ales în marile orașe, iar dezvoltarea urbanistică a continuat, stimulând activitatea din acest domeniu.

Oportunitățile majore au fost, de asemenea, în direcția digitalizării și a noilor tehnologii. În 2024, am asistat la o accelerare a utilizării soluțiilor BIM (Building Information Modelling) și a tehnologiilor de automatizare în construcții, ceea ce a permis un management mai eficient al proiectelor, o mai bună coordonare și reducerea erorilor. Aceste inovații au avut un impact pozitiv asupra eficienței și au contribuit la reducerea costurilor pe termen lung.

Continuarea investițiilor în infrastructura energetică

Un alt factor pozitiv a fost continuarea investițiilor în infrastructura energetică, inclusiv proiectele de linii de înaltă tensiune și stații de transformare, care au fost considerate esențiale și strategice, având sprijin guvernamental continuu. Aceste proiecte au asigurat continuitatea activității în această zonă și au deschis noi oportunități pentru noi.

În concluzie, 2024 a fost un an de adaptare și inovație. Provocările economice au fost contrabalansate de un cadru investițional sustenabil și de noi tehnologii care ne-au permis să depășim obstacolele și să continuăm să creștem, consolidându-ne poziția pe piață.

C: Cât de mult a afectat pandemia domeniul în care activați și ce schimbări a adus?

B.C: Pandemia a avut un impact semnificativ asupra multor industrii, însă, în domeniul în care activăm, lucrurile au evoluat diferit, în special în ceea ce privește lucrările de linii de înaltă tensiune și stațiile de înaltă tensiune. Aceste proiecte au fost considerate prioritare și strategice pentru infrastructura energetică a țării, iar autoritățile au continuat să susțină derularea acestora, chiar și în perioadele cele mai dificile. Astfel, lucrările noastre au continuat într-un ritm constant, având în vedere importanța acestor proiecte pentru asigurarea unei rețele de energie fiabile și sigure.

Desigur, pandemia a adus și câteva schimbări, cum ar fi ajustarea proceselor interne pentru a respecta noile reglementări de siguranță sanitară și pentru a proteja echipele. Am implementat măsuri suplimentare de siguranță și am adaptat fluxurile de lucru pentru a minimiza riscurile de contaminare. De asemenea, am observat o accelerare a digitalizării și a utilizării tehnologiilor moderne pentru a îmbunătăți eficiența și a facilita gestionarea proiectelor la distanță.

”Ne dorim un cadru administrativ eficient”

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață? Ce așteptări aveți de la autorități?

B.C: Într-adevăr, 2025 este un an plin de provocări, dar noi rămânem optimiști. Anumite măsuri fiscale intrate în vigoare la începutul anului au generat și vor genera în unele cazuri ajustări în derularea proiectelor, ceea ce poate implica unele întârzieri sau costuri suplimentare. Un mediu economic stabil are nevoie de predictibilitate. Dar, desigur, înțelegem complexitatea contextului geopolitic și economic actual, care ne impactează și pe noi ca țară. Tocmai de aceea, menținerea investițiilor în infrastructura energetică și rutieră ar trebui să rămână o prioritate pentru autorități.

C: Care ar fi trei măsuri de luat de Guvern pentru ca lucrurile să meargă mai bine în afaceri?

B.C: Un sector al construcțiilor puternic și sustenabil este esențial pentru dezvoltarea economică. De aceea, un cadru administrativ eficient, accesibilitatea fondurilor europene și sprijinirea formării profesionale pot contribui semnificativ la accelerarea proiectelor și la reducerea costurilor. Deja se văd pași făcuți în acest sens, în sprijinirea mediului de afaceri de către autorități, dar sperăm că vor veni și alte măsuri care să eficientizeze și mai mult procesele, să stimuleze investițiile și să sprijine dezvoltarea forței de muncă în acest domeniu.

Șaizeci de milioane de lei cifră de afaceri

C: Ce cifră de afaceri a avut EMFOR în 2024 și la ce vă așteptați în 2025? Sunteți pe creștere?

B.C: În 2024, EMFOR a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 60 de milioane de RON, ceea ce reflectă o performanță solidă în contextul economic provocator al anului trecut. În 2025, ne așteptăm la o creștere de aproximativ 15% față de 2024, având în vedere atât consolidarea portofoliului de proiecte în derulare, cât și expansiunea noastră în noi sectoare, precum cel rezidențial.

Această creștere anticipată este susținută de strategia noastră de investiții continue în tehnologie și de adaptabilitatea echipei noastre, care reușește să facă față provocărilor pieței, oferind soluții inovative și de calitate. Extinderea flotei de utilaje de ultimă generație și dezvoltarea de noi proiecte în domeniul energiei și al fundațiilor speciale sunt doar câteva dintre factorii care vor contribui la această creștere.

În plus, investițiile în formarea continuă a echipei și îmbunătățirea proceselor interne ne permit să fim mai eficienți și să livrăm proiecte de înaltă calitate, ceea ce ne consolidează poziția pe piață. Așadar, suntem pe o traiectorie de creștere, iar 2025 va fi un an în care ne propunem să consolidăm această tendință, în paralel cu diversificarea serviciilor și extinderea pe noi piețe.

PNRR, un instrument major

C: Ce pondere au avut fondurile din PNRR în proiectele în care sunteți implicat?

B.C: Este dificil să dau o cifră exactă privind ponderea fondurilor din PNRR în proiectele în care suntem implicați, deoarece acestea variază în funcție de natura și tipologia fiecărui proiect. Totuși, trebuie să menționez că fondurile PNRR au fost un instrument major în susținerea unor proiecte de infrastructură de mare amploare, inclusiv în domeniul energetic și al fundațiilor speciale. Compania noastră a fost implicată în mai multe proiecte care beneficiază de susținere financiară din aceste fonduri, având în vedere că PNRR vizează modernizarea infrastructurii și susținerea tranziției către o economie verde, aspecte care se aliniază cu expertiza noastră.

Este evident că aceste fonduri au avut un impact pozitiv asupra sectorului nostru, sprijinind dezvoltarea unor proiecte strategice care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a țării. În continuare, ne așteptăm să beneficiem și în viitor de sprijinul acestor fonduri pentru a continua să derulăm proiecte importante, în special în domeniul energiei și infrastructurii. Fondurile PNRR sunt fundamentale pentru a impulsiona investițiile și pentru a sprijini creșterea sectorului nostru, iar noi suntem pregătiți să ne adaptăm cerințelor acestora pentru a contribui la implementarea obiectivelor naționale.