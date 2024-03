Start Up Nation. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunțat personal că au fost puse la dispoziție 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. A fost lansată o nouă etapă a programului național Start Up Nation începând cu al doilea trimestru al anului 2024.

„400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o nouă linie de finanțare. O nouă etapă Start Up Nation(2024) începând cu al doilea trimestru al acestui an!!! În urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană am obtinut acordul finanțării din bani europeni a programului Start Up Nation-editia 2024, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Am atins în acest fel doua obiective:

1. Finanțarea Start Up Nation din bani europeni(obiectiv ratat de toate guvernarile anterioare)

2. Descentralizarea fondurilor alocate IMM-urilor catre ministerul de resort, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului care trebuie sa fie/să devină numărul unu în elaborarea de politici publice și finanțări pentru economie.

A fost un efort pe care l-am derulat de la începutul acestui an cu colegul meu de guvern Stefan Radu Oprea care sunt convins ca va duce acest program la bun sfarsit asa cum a facut-o și în trecut!”, a scris, sâmbătă, Adrian Câciu pe contul său de Facebook.