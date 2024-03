Va fi prelungită schema de ajutor de stat IMM Invest Plus

Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat personal că, în acest an, va fi prelungită schema de ajutor de stat IMM Invest Plus, împreună cu toate componentele sale. Aproximativ 11.500 de firme românești vor primi acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi și garanții pentru credite. Valorile maxime ale ajutoarelor acordate companiilor au fost majorate.

Guvernul de la București sprijină continuu capitalul românesc, menționând că în acest an va fi prelungită schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, împreună cu toate componentele sale. Proiectul de act normativ vizează instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia: IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus și Rural Plus.

„O să prelungim și în acest an schema de ajutor de stat IMM Invest Plus cu toate componentele sale. În jur de 11.500 de firme românești vor beneficia de acest ajutor din partea statului cu un buget de aproximativ de 2,5 mld de euro. Sprijinul vine sub formă de granturi, cât și garanție pentru credite, iar valorile maxime ale ajutoarelor acordare companiilor au fost majorate. Continuăm să sprijinim capitalul românesc: prelungim şi în acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. În jur de 11.500 de firme româneşti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atât sub formă de granturi, cât şi de garanţie pentru credite, iar valorile maxime ale ajutoarelor acordate companiilor au fost majorate! Proiectul de act normativ are în vedere şi instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus”, a declarat premierul României în debutul şedinţei de guvern de joi de la Palatul Victoria.

Se urmărește sprijinirea accesului la lichidități pentru întreprinderile mici și mijlocii

Conform notei de fundamentare a proiectului de OUG, se urmărește sprijinirea accesului la lichidități pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru cele mici cu capitalizare de piață medie și pentru întreprinderile mari afectate de conflictul armat din Ucraina.

Se dorește încurajarea și stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a celor mici cu capitalizare de piață medie și a unităților administrativ-teritoriale care desfășoară proiecte de investiții în sectorul construcțiilor.

În lumina incertitudinii economice ridicate cauzate de situația geopolitică actuală, schema are ca obiectiv asigurarea disponibilității suficiente de lichiditate pentru companiile care se confruntă cu nevoi financiare.