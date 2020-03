Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, să fie eliberată din arest preventiv, urmând ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar în dosarul în care este acuzată de luare de mită. CAB a admis contestaţia depusă de Sorina Pintea şi a desfiinţat decizia Tribunalului Bucureşti prin care a fost arestată preventiv în data de 29 februarie.

Update: Sorina Pintea a părăsit arestul Poliției cu o ambulanță

Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătăţii, a părăsit, vineri, arestul Central al Poliţiei Capitalei, cu o ambulanţă, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar.

Cel mai probabil, ea va fi internată într-un spital pentru tratament.

”Apărarea a solicitat revocarea măsurii arestării preventive, fără o altă măsură, şi în subsidiar luarea măsurii controlului judiciar, care să fie suficientă, pentru a putea ca doamna Pintea să meargă să se interneze direct în spital. Solicitarea domniei sale nu este de a se duce acasă, chiar dacă o aşteaptă copiii, ci de a se interna, pentru a putea fi tratată de cadrele medicale”, a spus vineri avocatul Viorel Mocanu.

Anunţul avocatului

Avocatul Sorinei Pintea, Viorel Mocanu a mulţumit judecătoarelor care i-au eliberat clienta şi anunţă că Sorin Pintea s-ar putea interna chiar de vineri într-un spital bucureștean, după ce se finalizează procedurile de eliberare a acesteia.

„Obligaţiile sunt cele obişnuite pentru cei aflaţi sub control judiciar. Fapta nu este foarte bine dovedită la acest moment şi de aceea şi această lejeritate. Dacă va fi internată în Bucureşti, ceea ce e foarte posibil să se întâmple astăzi, atunci ea rămâne o perioadă aici. Nu are voie să părăsească ţara, aceasta fiind o obligaţie a controlului judiciar. Azi am invocat nelegalitatea unor probe folosite de procurori şi netemeinicia unor acte ale acestora. Nu s-a invocat nimic legat de cele văzute în spaţiul public în decursul acestei săptămâni”, a mai afirmat Mocanu.

Ce obligaţii şi interdicţii are Sorina Pintea

Judecătorii de la CAB au dispus ca Sorina Pintea să fie plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, perioadă în care trebuie să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la IPJ Maramureş, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de această instituţie ori de câte este chemată.

De asemenea, Sorina Pintea nu are voie să comunice direct sau indirect cu inculpatul Mihai Coste, precum şi cu martorii George Lucian Tudor, Octavian Niculescu, Marius Mihai Barbul şi Dan Botorce.

Acuzaţiile procurorilor DNA la adresa fostului ministru

Sorina Pintea, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, judeţul Maramureş, este acuzată de DNA de săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată.

„În perioada decembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina (…) ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 de lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect ‘proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente’, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească (Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare – n.red.) cu societatea comercială. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu ca manager şi ordonator de credite”, se arată în ordonanţa procurorilor.

Conform sursei citate, „în data de 28 februarie 2020, după primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc în biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, scrie Agerpres.

