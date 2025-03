Dana 120 din Portul Constanța a fost preluată de către Administrația Porturilor Constanța

În această săptămână, prioritățile în domeniul infrastructurii mari includ finalizarea unor proceduri importante pentru proiecte majore din România, conform anunțului făcut de ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Unul dintre pașii importanți care urmează este desemnarea executantului pentru Lotul 2 al Autostrăzii A7, pe tronsonul Roșcani-Suceava. Sorin Grindeanu a precizat, într-un clip postat pe TikTok, că pentru Lotul 1 al aceluiași proiect, câștigătorul a fost deja anunțat săptămâna trecută.

„Pe A8, pe tronsonul Pipirig-Reghin, așteptăm ultimele documente pentru a putea semna contractul săptămâna viitoare”, a anunțat Grindeanu.

Un alt proiect important care va înregistra progrese este tunelul Meseș, parte a Autostrăzii Transilvania. Ministrul Sorin Grindeanu a subliniat importanța acestuia, descriindu-l drept „cel mai mare contract din istoria CNAIR”.

Reabilitarea podului de la Azuga se numără, de asemenea, printre priorități. Autoritățile așteaptă ultimele documente din partea companiei desemnate să execute lucrările.

„Nu în ultimul rând, țin să vă anunț că astăzi, în sfârșit, a fost preluată dana 120 din Portul Constanța de la CFR Marfă la Administrația Porturilor Constanța, urmând ca toate actele ulterioare să fie făcute de cele două părți”, a spus ministrul Transporturilor.

A început transportul primelor grinzi necesare pentru viaductul de la Boița

În altă ordine de idei, compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri, 28 martie, că a demarat transportul primelor grinzi necesare pentru viaductul de la Boița, parte a lucrărilor de pe Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești.

Pentru acest tronson, care leagă Boița de Cornetu, vor fi fabricate 1.059 de grinzi de beton, cu lungimi cuprinse între 32,3 metri și 40 de metri. În cadrul acestui proiect, pe șantierul secțiunii 2 vor fi construite 48 de poduri, pasaje și viaducte.

”A început transportul primelor grinzi pentru execuţia viaductului de la Boiţa de pe şantierul Secţiunii 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti! Primele grinzi, care au fost executate în propria fabrică de prefabricate a asocierii turce Mapa – Cengiz, au fost transportate azi-noapte în şantier”, a transmis CNAIR pe pagina de Facebook.

Grinzile de beton sunt utilizate pentru construcția viaductului Boița, care a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 32,2%. Transportul acestora va continua pe timpul nopții în zilele următoare, pentru a evita perturbarea traficului rutier pe parcursul zilei.

În cadrul Secțiunii 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești (Boița – Cornetu) vor fi fabricate 1.059 de grinzi de beton, cu lungimi cuprinse între 32,3 metri și 40 de metri. Proiectul include realizarea a 48 de poduri, pasaje și viaducte.

Antreprenorul lucrării este asocierea dintre Mapa Insaat Ve Ticaret AS și Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, potrivit CNAIR. Secțiunea are o lungime totală de 31,33 km, iar contractul prevede o durată de 68 de luni, din care 18 luni pentru proiectare și 50 de luni pentru execuție.

Valoarea contractului este de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, iar termenul estimat pentru deschiderea circulației este anul 2028.