Fostul premier Sorin Grindeanu, actual prim-vicepreşedinte al PSD, este audiat joi la DNA. Din primele informații se pare că dă declarații în dosarul ANRP.

Sorin Grindeanu, chemat la DNA

Conform surselor Realitatea PLUS, fostul premier a dat declarații în fața procurorilor anticorupție în calitate de martor ci nu de inculpat.

La audieri ar fi fost chemate și mai multe persoane care au făcut parte din aparatul Cancelariei lui Sorin Grindeanu pe vremea când era la conducerea Guvernului PSD.

Dosarul vizează retrocedările de la ANRP

Grindeanu și celelalte persoane au calitate de martori. Fostul premier a mers la DNA fără a avocat. Audierile au loc în contextul în care Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este în subordinea Cancelariei prim-ministrului.

Ancheta ar avea legătură cu anumite informații nedestinate publicități care au ajuns la samsari de proprietăți.

Sorin Grindeanu spune că nu l-a turnat pe Dragnea la DNA

Prim-vicepreşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, susţinea recent că nu l-a turnat pe Liviu Dragnea la Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul în care fostul lider social-democrat este cercetat pentru trafic de influenţă în contextul vizitei făcute în SUA, precizând că a fost audiat de două ori de procurori şi nu are acorduri de confidenţialitate.

“Văd că există această abordare prietenească sau încercare de a mă lipi a unora de acest dosar. Eu am fost audiat, am spus public acest lucru în calitate de martor de două ori, nu am acorduri de confidenţialitate. Verificaţi dosarul, a fost trimis în instanţă şi apar declaraţiile mele.

Sunt convins că adevărul va ieşi la iveală în instanţă. Sunt lucruri probabil pe care nu le ştiu, dar în mod sigur în instanţă aceste lucruri vor ieşi la iveală. În rest, declaraţia mea spune adevărul despre ceea ce ştiu din acest punct de vedere şi despre ceea ce m-au întrebat atunci când am fost audiat şi nu am nimic de ascuns din acest punct de vedere”, a afirmat prim-vicepreşedintele PSD.