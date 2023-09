Sorana Cîrstea face senzație la US Open. Românca a învins-o pe Rîbakina, locul 4 WTA, cu scorul 6-3, 6-7 (6), 6-4, într-un meci care a durat două ore şi 48 de minute.

Sorana se află pentru prima dată în optimile US Open. Aici, românca o va întâlni pe elveţiana Belinda Bencic, locul 13 WTA şi cap de serie 15.

Pentru această victorie, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 284.000 de dolari şi 240 de puncte.

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023

Sorana Cirstea takes out No. 4 seed Elena Rybakina. pic.twitter.com/fLTjWXHdPp

What a match on Armstrong!

După această victorie, Cîrstea urcă trei locuri în clasamentul WTA, pe poziția 27. La finalul meciului, Sorana a fost aplaudată la scenă deschisă.

„Joc de mulți ani, dar niciodată în fața unui public atât de frumos. Știu că e miezul nopții și vă mulțumesc. Am pierdut de două ori în fața ei, dar am jucat excepțional. Este un moment incredibil pentru mine. Toată lumea joacă bine la acest nivel și eu cred în mine. Rybakina este o jucătoare minunată, dar este săptămâna mea. Aici este un loc magic pentru mine. Energia din arenă e tot ce am nevoie”, a declarat Sorana la final de meci.