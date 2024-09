Simona Halep arde de nerăbdare să revină în circuitul de tenis. Constănțeanca, care a urcat în clasamentul WTA trei locuri, având şi este pe 1132, cu 11 puncte, ar putea fi refăcută abia în luna octombrie, atunci când ar putea participa la turneul de la Hong Kong. Halep a declarat că dacă va fi aptă fizic va încerca să lupte din nou pentru trofee.

”Sper să mă întorc cât se poate de repede pe teren. Momentul este aproape, mai am foarte mult de muncit pentru a ajunge la nivelul dorit, sper să reușesc. Nu mă gândesc la trofee, mă gândesc să fiu sănătoasă și aptă de joc. Dacă voi fi capabilă, vin și alte trofee. Domnul Țiriac mi-aș dori să îmi acorde un trofeu. Niciodată nu a dorit, nici la Madrid. Sper să am ocazia.

Acum mă simt bine, vreau să las în urmă ce a fost. Am câștigat procesul, am dovedit că nu am fost vinovată cu absolut nimic. Acum aștept să revin pe teren”, a declarat Simona Halep.