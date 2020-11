Este vorba despre celebra jurnalistă Oana Zamfir. Aceasta a vorbit în data de 6 noiembrie despre cazul colegei sale, Loredana Chimoiu, care și-a pierdut mama din cauza infamului COVID-19.

„Omul pe care îl veţi asculta a fost reporterul nostru, trimisul nostru, la foarte multe tragedii. Este unul dintre cei mai curajoşi şi demni reporteri pe care îi are România.

Nu în această calitate o veţi asculta, însă, pe Loredana Chimoiu în această seară. Ea nu a cerut nimic nici măcar de la noi. S-a luptat singură pentru ceva ce nu poate fi repetabil. Să îţi înmormântezi mama nu se poate a doua oară”, a spus Oana Zamfir despre colega sa.

În acel moment, Adrian Ursu a spus despre Loredana Chimoiu că nu a putut participa la înmormântarea mamei sale.

„Din păcate, nu a putut fi acolo!”, a spus acesta.

Explicația oferită de Loredana Chimoiu

„Eu cred că toți cei care ne dirijează viața în acest moment sunt atât de depășiți de situație, atât de incompetenți, dar în același timp atât de îngâmfați și de lași… Pe la colțuri, mulți dintre ei recunosc că toată situația a scăpat de sub control, că se fac gafe și nedreptăți inimaginabile, dar niciunul dintre ei nu are curaj să vorbească public despre toate astea. Chiar dacă este vorba de viață și de moarte, mai importante sunt funcțiile și fotoliile calde!

Mulți mi-au spus că am fost „fraieră” că m-am testat din proprie inițiativă. Dacă n-o făceam puteam să merg la înmormântarea mamei. Da, puteam. Dar, în același timp, puteam să le fac rău celor din jurul meu, fără să știu.

După ce am aflat că al treilea test al mamei este pozitiv, eu, soțul, cumnatul meu, fiul meu și prietena lui am hotărât să ne testăm. Toți intrasem în contact cu mama, chiar dacă purtasem măști! Doar eu am ieșit pozitivă. Poate pentru că eu am îmbrățișat-o de câteva ori. Nu știu, așa cred, așa simt…Când am luat-o prima dată din spital cu 2 teste COVID negative am luat în casă tot felul de măsuri, am purtat, cum spuneam, măști și am încercat în puținele zile cât a mai stat cu noi, s-o protejăm cât mai mult. Nu avem habar că, de fapt, mama se infectase în săptâmâna în care fusese internată”, a scris Loredana Chimoiu pe Facebook.