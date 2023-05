Invitat la emisiunea „Selectiv” de la postul B1 TV, Dumitru Dragomir a declarat că dacă ar fi avut 50 de ani, s-ar fi asociat cu alții pentru a cumpăra FCSB-ul, după ce actualul finanțator, Gigi Becali, a declarat că se retrage din fotbal.

„Oracolul din Bălcești” a spus că „25 de milioane ar fi mai nimic” și că „sunt jucători pe care poți să iei în doi ani zeci de milioane”. Numai că „fotbal egal pușcărie sau mai repede te duci în groapă, iar eu vreau să mai trăiesc”, a sunat declarația lui Dragomir.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Gigi Becali a anunțat iar că vrea să vândă echipa: „Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal!”

S-ar fi asociat să ia FCSB

„La prețul ăsta găseam 3 – 4 care să se asocieze cu mine să luăm Steaua. Steaua e de luat că acolo e de făcut bani. Sunt jucători pe care poți să iei în doi ani zeci de milioane pe ei. Nu e cum e CFR Cluj, unde n-ai de vândut decât 2 – 3 jucători.

La CFR Cluj echipa nu costă mai nimic pentru că sunt 2 – 3 jucători de performanță”, a spus Dumitru Dragomir, în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Întrebat de ce atunci nu ia el FCSB-ul, acesta a răspuns: „Domnule, fotbal egal pușcărie sau mai repede te duci în groapă, iar eu vreau să mai trăiesc, nu vreau să intru în mocirla asta în care am stat 41 de ani. Nu mai vreau!”.

„Dacă aș avea, de exemplu, 50 de ani, imediat aș lua pe Badea, pe Cataramă, pe Nețoiu și Borcea, chiar dacă au fost dinamoviști, că-i știu eu că sunt oameni serioși. 25 de milioane ar fi mai nimic…”, a continuat el.

Becali și-a anunțat retragerea

Întrebat de ce s-ar duce la pușcărie doar pentru că ia o echipă de fotbal, Dragomir a răspuns: „Păi nu s-au dus toți la pușcărie nevinovați?”.

După înfrângerea FCSB-ului de pe stadionul Rapid, din meciul contra giuleștenilor, Gigi Becali a anunțat că se retrage din fotbal.

„Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am hotărât aseară, dupa ce s-a întâmplat în meci, ca eu… gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam” a spus finanțatorul roș-albaștrilor.