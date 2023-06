Simona Mitrea a fost nominalizată în cadrul Topului la categoria Educație și Cercetare. Povestea școlii Romanian Gifted School începe încă din anul 2011 când au fost inițiate primele programe educaționale pentru astfel de copii.

Ulterior a început și atragerea de fonduri europene, inițiere și testare de programe specifice. În perioada pandemică, în 2020, și-a deschis porțile prima școală din România pentru copiii supradotați.

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

În 2022 am reușit să schimbăm sediul Romanian Gifted School cu unul mai mare, de 1200 mp, cu o curte generoasă, de 1000 mp, cu clase luminate natural și spațioase. Spațiul exterior este conceput pentru a permite explorarea senzorială a copiilor cuprinzând: traseu sensorial auditiv (perete muzical), vizual, olfactiv (plante aromatice), grădină de legume, grădină de ploaie, ecosistem sustenabil și natural, sit sustenabil, teren de sport.

Avem multe idei și inițiative noi, în curs de dezvoltare, precum căsuță pentru păsărele, acvariu, zonă de terapie cu animale și o cameră senzorială. A fost o investiție foarte importantă, pentru că spațiul influențează direct actul educațional, ba chiar îl poate condiționa, iar noul „acasă” pentru Gifted School îndeplinește toate criteriile ca să ne putem îndeplini scopul cât mai bine.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

În fiecare an am lansat câte un proiect, din 2011 încoace, an în care am început pilotarea programelor pentru copiii cu abilități înalte: am organizat campanii de testare, am acreditat primul curs pentru formarea profesorilor din învățământul preuniversitar în psihopedagogia copiilor cu abilități înalte, am realizat concepte de tabere pentru copii și adolescenți din această tipologie de copii.

Dar, cu siguranță, cel mai important și mai de impact proiect este deschiderea, în septembrie 2020, în plină pandemie și criză socială, a primei școli din România adresate special copiilor cu abilități înalte.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Ne dorim să realizăm o campanie de conștientizare la nivel național cu privire la profilul și cerințele educaționale ale copiilor cu abilități înalte. Ei sunt ca niște mașini de curse care au nevoie de piloții potriviți.

Toți sunt foarte buni, însă nu toți câștigă competiția pe podium. Cu acest scop, pentru a veni în ajutorul acestui segment de copii și tineri, ne dorim ca cei din jurul lor, adulții, să fie mai informați și să poată accesa resursele de care au nevoie, și, în plus, să dăm startul unui program de mentorat pentru profesori pentru ca mai mulți dintre ei să fie pregătiți să lucreze cu acești copii.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Pentru o școală, pandemia a venit cu provocări numeroase. Educația pentru copiii gifted se face cu greu la distanță. Ca business, a fost dificil de navigat perioada: mă refer la păstrarea și coagularea echipei, dar și la atragerea de investitori și sponsori pentru diverse proiecte.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Suntem în permanent dialog cu instituțiile statului. Avem nevoie de parteneriatul și susținerea lor, din moment ce suntem o instituție de învățământ. N-aș spune că ne-am lovit, presupunem deja că ar fi probleme prin această exprimare, ci că toți caută să ne încadreze în normele standard (“patul lui Procust”) și noi trebuie să ne conformăm ca instituție.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să fie tenace, să creadă în idea lui, chiar dacă nu mulți îi dau credit, și să învețe din eșec.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Cred că inteligența artificială și cercetarea vor avansa suficient de mult, cât să putem găsi soluții eficiente de a oferi oportunități de dezvoltare copiilor. În educație este greu și nu doar la noi în țară, însă la noi primează lipsa resursei financiare.

Bani și Succes. Ce vă spun aceste cuvinte?

Cred că atunci când ești pasionat, muncești, iar rezultatele aduc și banii. Invers însă, dimpotrivă, este ca un joc de domino. Nu poți construi nimic când scopul final sunt banii, ci poți să distrugi.