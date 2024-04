Potrivit unuia dintre avocații Simonei Halep, Bogdan Stoica, spune că strategia de apărare a tenismenei noastre s-a concentrat pe obținerea unei reduceri substanțiale a pedepsei impuse de ITIA. Astfel, cei patru ani de suspendare s-au transformat în doar nouă luni, ceea ce i-a permis Simonei să revină pe teren începând cu primăvara. Deși a participat la un singur turneu, Miami Open, după aceea, pentru că ori s-a retras voluntar, ori nu a primit invitații la alte competiții.

Stoica a dezvăluit că echipa a analizat mai multe variante și a investigat chiar posibilitatea unui sabotaj îndreptat împotriva sportivei. El este încrezător că acest caz va avea un impact semnificativ asupra lumii sportului.

“Am citit și am încercat să încadrăm cazul Simonei în cazuistica cu care se mai confruntaseră alte sporturi și tenisul. La început am avut absolut toate scenariile pe masă. Când zic toate scenariile mă refer nu numai la contaminare, ci și la sabotaj. Căci ne-am gândit inclusiv la asta, la sabotaj. După ce am făcut primele testele de păr la Paris a devenit 100% cert că e vorba de contaminare”, a declarat Bogdan Stoica pentru podcastul “Vreau să știu”. Dosarul va crea un precedent în cazurile de dopaj accidental.